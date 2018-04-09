الدبور – إبتسامة الشيخة العنود الصباح وهي شقيقة أمير الكويت شغلت وسائل التواصل الإجتماعي، وجاءت إبتسامتها وتواضعها رغم رفض السلطات السعودية من دخولها إلى أراضيها عن طريق البر.

حيث تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو يكشف رفض السلطات السعودية دخول شقيقة أمير الكويت الشيخة العنود الأحمد الجابر الصباح للمملكة بسبب خادمتها المرافقة لها.

ووفقا للفيديو المتداول الذي لسعه الدبور، فإنه رغم ما جرى معها، فقد كشفت الشيخة “العنود” عن سعة صدرها من خلال الابتسامة التي ظهرت على وجهها.

وقد ظهرت الشيخة “العنود” وهي على متن السيارة التي تقلها وهي تمازح رجال الأمن على المعبر الحدودي بين الكويت والمملكة بعد رفض المعبر السعودي إدخالها للبلاد.

زعلق مغردون عن إعجابهم بردة فعلها المتواضعة وإبتسامتها التي لم تفارقها رغم صعوبة الموقف، وقال أحد المعلقين لو حصلت معي أنا وأنا مواطن عادي لأفتعلت مشكلة ولا أعلم ما الذي ممكن أن يحصل ولكنها شقيقة أمير الإنسانية فكلها إنسانية وحيوية وطاقة لمن حولها.

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