الدبور- أنور قرقاش يملك من المال والمناصب وحب الشياطين له ما لا يملكه غيره، ولكنه لا يملك الوقت لإصلاح أسنانه، فهو مشغول في التغريد ضد قطر وأمير قطر، وزيارات قطر التي لا تتوقف حول العالم.

فحتى صمت قطر يزعج هذا القرقاش فيقرقش روسنا بتغريداته ويقرف حياتنا بأسنانه.

حتى زيارة أمير قطر الأخيرة إلى أمريكا أزعجته فخرج يغرد ضدهاـ مع أن الدب الداشر كان هناك وشيطان العرب أيضا، ولكن كيف يزور أمير قطر حبيبهم ترامب وأيضا يمدح ترامب أمير قطر ويشيد على العلاقات الخاصة بينهما.

ودون “قرقاش” في تغريدة له عبر صفحته الرسمية بتويتر لسعها الدبور ما نصه:”لا يوجد “إختراق ” في أزمة قطر بعد زيارة أميرها العادية إلى الولايات المتحدة”

وذكر أن حل أزمة قطر سيتم عبر بوابة الرياض، وقال ما نصه:”حلّ الأزمة بوابته الرياض وسيتم بجهود خليجية ويشمل مصر، وإطاره السياسي المبادئ والمطالب. الدول الأربع مجمعة على ذلك.”

يأتي ذلك في إشارة إلى زيارة أمير قطر تميم بن حمد، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والذي صرَّح خلالها بأن حل الأزمة الخليجية سيكون بتدخل أمريكي.

وأمس، الثلاثاء، استقبل الرئيس الأمريكي أمير قطر، مؤكدا أن الأمور تسير على أفضل حال مع قطر.

وأشار الأمير تميم إلى أن العلاقات بين قطر والولايات المتحدة “تعود لأكثر من 40 سنة، وهي علاقات قوية جدا”.

وقدر أمير قطر جهود “ترامب” لحل الأزمة الخليجية المندلعة منذ أكثر من 10 أشهر، وقال: “الرئيس الأمريكي قدم دعما لنا خلال الحصار، ونشكر الشعب الأمريكي كذلك”.