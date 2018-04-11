الدبور – المجتمع المحافظ في سلطنة عمان والمعروف عنه بتمسكه بدينه واخلاقه إنتفض على وسائل التواصل الإجتماعي بعد إنتشار صور لنشاط داخل جامعة صحار.

ومع ان الصورة لا تمثل أي إنتهاك ولا يوجد فيها ما يعيب من وجهة نظر الكثير من داخل السلطنة إلا أنها أثارت غضب الكثيرين، بإعتبارها دخيلة على المجتمع العماني المحافظ.

وكان نشاط أقيم في الجامعة وظهرت في الصور لعبة شد الحبل بين الفتيات والشباب في الجامعة، ومع أن المسافة الفاصلة كبيرة، ولبسا البنات محتشم ولم يحصل أي تجاوزات، إلا أن الصور أثارت حفيظة الكثير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

وفي الوقت الذي تسارع السعودية إلى التطرف في الأنفتاح على تقاليد العالم الغربي بعد سنوات من التطرف في الدين، مازلت سلطنة عمان تحافظ على تقاليدها وترفض هذا التصرف بين أبناء شعبها.

وقد سارعت إدارة الجامعة بإصدار بيان ادانت هذا الفعل وقالت إنه ليس من نشاطات الجامعة المعتمدة والرسمية، وقالت إنها فتحت تحقيق في هذا الموضوع ولن يتكرر أبدا.

ورأى الكثير أن الموضوع أخذ اكبر من حجمه، ولا يستحق التعليق ولا الإعتذار، صورة عادية ونشاط عادي بين الطلبة ولا يوجد به أي تجاوز.

#جامعة_صحار

عزيزي تريد تنتقد الموضوع انتقده ولك حرية الانتقاد بس مالك حق انك تقلل م اخلاق طلبة الجامعة وتوصفهم بالاخلاق السيئة وعدم التربيه! — إلهام بنت حمود (@Elhamxo) April 11, 2018

#جامعه_صحار مشهد طبيعي اثار حفيظة الدواعش المتخفيين وسمح لهم بالنباح عن افكارهم الداعشية المتطرفة بحجة (( العيب والعادات والتقاليد))!! كم داعشي متستر مستعد ان يقتل اخته حرفيا اذا شافها بهذي الصوره!😋 مع ان البنات متسترات محتشمات! يجب ان تحذر عمان الحبيبة من هذه العقليات pic.twitter.com/GYi0pzqPyk — ايزيس👑 (@hebtaa) April 11, 2018

مهما بلغت درجة كبيرة من التحضر و الانفتاح الفكري هذا لا يعني ان تتخلى عن مبادئ دينك الحنيف و عادات و تقاليد بلدك #جامعة_صحار — جيفر (@jaifar_98) April 11, 2018

كل هذه الضجة في سلطنة عمان من أجل صورة لا يوجد فيها من التجاوزات أي شيء، ماذا لو شاهدتم ما يحصل في السعودية بلد الحرمين الشريفين؟!!