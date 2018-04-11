الدبور – غرام وإنتقام في شوارع السعودية على غرار اسم الفلم المصري الشهير، الفلك الذي منع أصلأ حتى من عرضه في السعودية في أي وسيلة سواء سينما التي كانت محرمة وأصبحت حلال أو محطات تلفزيونية التي كانت تبث مواضيع الجهاد في أفغانستان فقط، واليوم التلفزيون السعودي ينافس جميع المحطات الفضائية على بث مسلسل عادل امام الذي لا يخلو من القبل والمشاهد في شهر رمضان.

أما في الشارع السعودي فحدث ولا حرج، من حفلات تامر حسني لحماقي ألى الشاي خالد، وكل حفل راقص يأتي معه هدية عمرة مجانا للفنان، فمنها حفل ترفيهي للشعب حتى لا يصرف أمواله خارج المملكة، ومنها حفل دعوي لنشر تسامح الإسلام، وتعريف المطرب النطاط بالعمرة.

وفي مفاجأة جديدة ضمن سلسلة الأحداث المتسارعة على الساحة السعودية، انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل بالمملكة، يظهر تعليق شباب وفتيات لـ “أقفال الحب” التي توضع كدليل على الحب الأبدي، وذلك في أحد مقاهي بريدة بمنطقة القصيم.

وبين المقطع المتداول عدد من الأقفال الحديدية وبعضها يوضح ألوان وأسماء متعددة وألقاب خاصة بأصحابها.

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وفي هذا السياق دشن النشطاء وسم حمل عنوان #اقفال_الحب_في_بريدة ليتصدر التريند السعودي بتويتر، ويشتعل الوسم بالتعليقات المتابينة من قبل السعوديين.

وأرجع ناشطون ظهور هذه المشاهد بالمملكة بصورة مفاجئة وانتشارها الواسع بشكل غريب، إلى غياب الرقابة وتقليص صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ويرى هؤلاء الناشطون أيضا أن توسيع صلاحيات ونشاطات هيئة الترفيه “أسهم في تحويل السعودية إلى مرتع للتجاوزات والانفلات الأخلاقي”، حسب رأيهم.