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في الأردن القبض على فتاة أردنية فشلت في الإنتحار.. فيديو!!

الكاتب : وطن الدبور 11 أبريل، 2018 لا يوجد تعليقات

الدبور – في الأردن تم القبض على فتاة أردنية حاولت الإنتحار من شرفة منزلها في الطابق الثالث ولكنها فشلت في المحاولة، وهي رهن التحقيق.

وقد تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعيّ في ّ، مقطع فيديو، أظهر محاولة فتاةٍ الإنتحار من شرفة الطابق الثالث بأحد المباني السكنيّة في منطقة الشامية بمحافظة العقبة.

 

ولفت معلّقون على الفيديو إلى أنّ الأجهزة الأمنية  الأردنية نجحت في ثني الفتاة عن الإنتحار .

وأشاروا إلى أن الفتاة أودعت المركز الأمني للتحقيق معها ومعرفة أسباب محاولتها الإنتحار.

ولم يتسن التأكد من وقت تصوير الحادثة. كما ولم يرد أي توضيحات من مديرية الامن العام الأردنيّ حتى الآن على الفيديو المتداول. ولم يعلم الدبور لماذا تم القبض عليها هل لأنها فشلت في محاولتها أم لأنها حاولت ولم تنجح؟

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في الأردن القبض على فتاة أردنية فشلت في الإنتحار.. فيديو!!

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