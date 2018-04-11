في الأردن القبض على فتاة أردنية فشلت في الإنتحار.. فيديو!!

الدبور – في الأردن تم القبض على فتاة أردنية حاولت الإنتحار من شرفة منزلها في الطابق الثالث ولكنها فشلت في المحاولة، وهي رهن التحقيق.

وقد تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعيّ في الأردنّ، مقطع فيديو، أظهر محاولة فتاةٍ الإنتحار من شرفة الطابق الثالث بأحد المباني السكنيّة في منطقة الشامية بمحافظة العقبة.

ولفت معلّقون على الفيديو إلى أنّ الأجهزة الأمنية الأردنية نجحت في ثني الفتاة عن الإنتحار .