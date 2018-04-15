الدبور – الوليد بن طلال الذي كان اسمه يهز الجبال طولا وعرضا عندما يذكر، وكان يقيم مجالس الذل للشعب حيث يصطف المحتاجين للمساعدة طوابير طويلة في الصحراء ويقدمون الولاء والحب له وبعدها طلباتهم، فيعطي من يشاء ويمنع عمن يشاء.

الآن أصبح في حالة يرثى لها، فذهب المال وذهبت الهيبة وذهبت متعة ذل الناس والتحكم بهم ودار الزمان فأصبح في حالة يرثى لها.

حتى علق البعض على تويتر قائلا سبحان الله يعز من يشاء ويذل من يشاء.

ففي واقعة تعكس مدى التغيير الجذري الذي شهدته المملكة بمثلث السلطة هناك وتأثير التغييرات التي طرأت على أسرة “آل سعود”، تحول أمير سعودي من الأسرة الحاكمة وأشهر رجل أعمال بالشرق الأوسط إلى “مطبل” لمسؤول سعودي بسبب قربه من ولي العهد.