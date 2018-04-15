الدبور – بقالة حسام زملط هكذا أطلق ناشطون في مواقع التواصل الإجتماعي على ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.

بدأ غضب الجالية من السفير الذي إستلم مهامة قبل عام تقريبا عندما تدخل في إختيار أسماء من سيمثل الجالية الفلسطينية في المجلس الوطني الفلسطيني المزمع عقده اخر هذا الشهر في رام الله المحتلة.

جيث قال أحد النشطاء في منطقة شيكاجو أن زملط تجاوز كل صلاحياته وعين أشخاص مقربين له واختارهم بعناية وهم لا يمثلون حتى أنفسهم حتى يمثلوا أكثر من ٣٠٠ ألف فلسطيني في أمريكا.

وقامت مجموعة من النشطاء بصياغة بيان وقع عليه العديد من الشخصيات الفلسطينية الفعالة على الساحة الأمريكية معبرين عن رفضهم بما قام به السفير الفلسطيني من تجاوزات بإختيار قائمة لجمعيات وهمية وبإعترافه شخصيا في أحد مداخلاته على غضب الجالية الفلسطينية على وسائل التواصل الأجتماعي.

وقال زملط اعلم أن هناك جمعيان وهمية وغير قائمة ولكن لضيق الوقت تم إختيار هذه الإسماء.

وعلق الناشط ماهر عبد القادر بالقول:”السفراء الفلسطينيين رغم ثقافتهم وعلمهم لا يخدموا الجاليات الفلسطينيه، بل ينقلوا العشائرية البغيضه المتخلفه الي الجاليات في أوروبا وأمريكا ، يعبثوا في شؤون الجاليّه ويحدوا من نموها الحقيقي ويعيقوا عملها في نشر عداله قضيه فلسطين ويعملوا فقط مع المتخلفين سياسيا وثقافيا وحضاريا”.

و أضاف في تغريدة أخرى: “احد المرشحين مريض هرم جدا ولا يستطيع مغادره فراش المرض وآخر مريض يرافقه احد الأبناء ليساعده علي السير . كيف رشحت الاسماء وكيف اعتمدت تعطي مثلا حقيقيا كيف قتل الربيع العربي.”

وقال الناشط موفق جبارة على الفيسبوك في تعليقه على رد السفير ما نصه: “

وقال الناشط والمحلل السياسي توفيق موسى إن إختيار هذه الأسماء مرفوض تماما وإنعقاد المؤتمر في رام الله وبدون وجود كل الفصائل والأطياف والكل الفلسطيني مرفوض أيضا، ولا أعلم ما هي الآلية التي تم بها إختيار هذه الأسماء، وخصوصا هناك جمعيات لم أسمع بها أبدا، او موجودة على الورق فقط وربما ليس لها حتى تسجيل.

أما بسام مهداوي فقال هذه طبخة أعدها زملط تمهيدا لطبخة وصفقة اكبر منها، وكل تخوفي إنها تأتي للموفقة على ما يسمى صفقة القرن، لأن المجلس الوكني هو أعلى سلطة وهي صاحية القرارات المهمة والمصيرية في القضية الفلسطينية لذلك تم إختيار من إختارهم حسام زملط بعناية، فأغلبهم مما أسماهم السحيجة.

وقال في تغريدة أخرى: “دكانة زملط لتوزيع مقاعد المجلس الوطني الفلسطيني فرع أمريكا..

جميع خدمات السحيجة متوفرة لنا.. وفي النهاية الأمر لكم سيادة الرئيس، كأنه داري عنا سيادته وإلا بعرف مين هاظ ومين هاظ.. أكبر سلطة تنفيذية يتم طبخها يا شعب، والثمن غالي جدا على قضيتنا لأنه هناك طبخة أكبر والشباب مستعجلين بإعتراف حسام زملط نفسه..”

وهذا هو نص البيان الذي وقعه العديد من الشخصيات الفعالة في الساحة الأمريكية والجمعيات التي تعمل: