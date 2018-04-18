الدبور – عقيد أردني نشمي متقاعد وجه تعليقا قويا الى الدب الداشر، فأثارت أزمة ومشاكل وهجوم على وسائل التواصل الإجتماعي.

ومع إنها كلمة حق وأقل ما يقال في حق ولي العهد السعودي ابن سلمان الملقب بين شعبه ب الدب الداشر، إلا أن كلمة الحق لا تليق بالذباب الإلكتروني أبدا.

فقد شن العقيد الأردني المتقاعد علاء عناسوة هجوما شديدا على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وذلك على إثر تداول ناشطون صورة لكتاب موجه من وزارة الداخلية الإسرائيلية لـ”ابن سلمان” يطالبه بدعم مرشحي البرلمان العراقي المدعومين من إسرائيل.

وقال “عناسوة” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” تعليقا على الكتاب المتداول:” للاطلاع وأبداء الرأي لطفاً.. أما رأيي فسود الله وجهك يا راعي مكة الإسلامية فضيحه كبرى والله العظيم”.

للأطلاع وأبداء الرأي لطفاً 👇🏿👇🏿👇🏿

أما رأيي فسود الله وجهك يا راعي مكة الأسلامية فضيحه كبرى والله العظيم#مكتبة_قطر_الوطنية pic.twitter.com/mPIjKxe7wt — علاء عناسوة 🇶🇦❤️🇯🇴 (@AnaswahAlaa) April 17, 2018

وكان ناشطون قد تداولوا بكثافة عبر موقع “تويتر” وثيقة صادرة عن الداخلية الإسرائيلية تطاب “ابن سمان” بدعم ومساندة قائمة من المرشحين للانتخابات البرلمانية العراقية، حيث جاء على رأس القائمة رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي والبرلمانية حنان الفتلاوي.

وأثار تعليق العقيد المتقاعد الذباب الإلكتروني الذي شن هجوم حاد عليه، ووصل إلى شتم الأردن ومعايرته بالمساعدات التي تلقاها من السعودية.