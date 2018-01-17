الدبور – وجه مستشار محمد بن سلمان والمقرب منه الكاتب محمد آل الشيخ نصيحة للشعب الفلسطيني تحل له كل مشاكله، وهي الرضى بما سيعطيه الإحتلال له، وعدم تحدي أمريكا وإسرائيل لأن هذا التحدي لن ينفعكم، لأن معهم أمريكا والقوة والغرب كله، وأنتم ما عندكم شي.

نسى مستشار أكبر دولة إسلامية كما تدعي، نسى الله، واعتبره كلام دروشة لا يغني ولا يسمن من جوع، وأكد الكاتب المستشار أن القوة بيد إسرائيل والغرب فقط، ولا ناصر لكم إلا بالرضى بالفتات الذي يرميه ترامب لكم، أرضوا بالقليل تفوزوا، ويضيف أن لا مع الفلسطينيين إلا أصحاب الخطابات فقط ولم يقتلوا حتى ذبابة.

كلام آل الشيخ عبارة عن حالة تعكس تصهين كتاب النظام السعودي ووصولهم لدرجة مؤسفة من الخزي والعار، ودون “آل الشيخ” مسوقا لسياسات “ابن سلمان” واتجاهه للتطبيع العلني مع إسرائيل، في تغريدة له بتويتر لسعها الدبور ما نصه:”ايها الفلسطينيون تحديكم للغرب ولامريكا لن يفيد قضيتكم؛ اسرائيل معها الغرب ومعها امريكا وانتم ليس معكم الا إصحاب الشعارات والخطباء الذين لن يقتلوا ذبابة قط ..”

وتابع في حديثه المخزي “ارضوا بالقليل خير من لاشئ كما هي اوضاعكم الآن .”

وقال في تغريدة أخرى مستغلا الأحداث وحالة الضغط من قبل بعض الحكام العرب المتصهينين على فلسطين:وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الانروا)على وشك الافلاس بعد امتناع الامريكيين من تسديد حصتهم فيها.

يالله يا بومازن سد رمق خمسة ملايين لاجئ يتضورون جوعا .. اذا لم تكن عقلانيا في تصرفاتك وترضخ للواقع حتى وان كان مؤلما فستقود شعبك الى الكارثة..”

ايها الفلسطينيون تحديكم للغرب ولامريكا لن يفيد قضيتكم

؛ اسرائيل معها الغرب ومعها امريكا وانتم ليس معكم الا إصحاب الشعارات والخطباء الذين لن يقتلوا ذبابة قط .. ارضوا بالقليل خير من لاشئ كما هي اوضاعكم الآن .. — محمد آل الشيخ 🇸🇦 (@alshaikhmhmd) January 16, 2018

وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الانروا)على وشك الافلاس بعد امتناع الامريكيين من تسديد حصتهم فيها.

يالله يا بومازن سد رمق خمسة ملايين لاجئ يتضورون جوعا .. اذا لم تكن عقلانيا في تصرفاتك وترضخ للواقع حتى وان كان مؤلما فستقود شعبك الى الكارثة.. — محمد آل الشيخ 🇸🇦 (@alshaikhmhmd) January 17, 2018

وقال الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، إن القدس عاصمة فلسطين الأبدية وبأمس الحاجة اليوم إلى نصرة ووحدة العرب ولا يضر أهل فلسطين من خذلهم حتى يأتيهم أمر الله ونصره، مؤكدا أن فلسطين تتعرض لمؤامرة تستهدف القدس بكل ما تمثله من مكانة دينية وإنسانية وتضرب بالقوانين والأعراف الدولية.