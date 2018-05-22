الدبور – بالروح بالدم نفديك يا ميسي، هذا شعار العرب اليوم، فمهما فعل ميسي فحبه في القلب لن يزول وتشجيعه ومتابعته وبل شن الحروب فيما بيننا وبين الأخوة من اجله لا تنقطع.

العربي مستعد أن يقاطع كل الأصدقاء من أجل حذاء ميسي ولعب ميسي ورائحة ميسي.

ميسي لمن لا يعرفه وجاهل مثل الدبور هو لاعب كرة قدم في منتخب برشلونه الأسباني على ما يعتقد الدبور اللاسع الحاقد.

ميسي هو لاعب محبوب أيضا عند إسرائيل ونتنياهو خاصة، والحل بينهم متبادل، أو لربما من طرف واحد وهو إسرائيل، فما يهم ميسي هو المال والشهرة، ولن يدخل في الخلافات السياسية كما قال مغرد مرة، ولكنه يدخل في الصراعات السياسية عندما تخص الإحتلال الإسرائيلي.

وآخر هذا الحب هو ما قاله موقع همكور الإسرائيلي إن نجم منتخب برشلونة الإسباني لونيل ميسي سيزور “إسرائيل” في 7 يونيو المقبل، قبل يومين من انعقاد مباراة مع المنتخب الإسرائيلي.