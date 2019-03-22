الدبور- الكويت و في يوم الام، الذي يحتفل به العالم العربي يوم ٢١ من شهر مارس كل عام، والذي يأتي أيضا في أسبوع يوم المراة العالمي، إحتفل رجل من الكويت بأمه بطريقة مختلفة جدا.

حيث أقدم شاب في دولة الكويت على معايدة والدته بالتهجم عليها بـ“ساطور“، تزامنًا مع عيد الأم، الخميس، محاولًا إلحاق الضرر بها، بعد أن رفضت تزويده بالنقود لشراء مواد مخدرة، بحسب قولها.

ووفق صحيفة ”الراي“ المحلية، فإن عمليات الداخلية تلقت بلاغًا من إحدى مناطق محافظة حولي، استنجدت فيه مواطنة برجال الأمن؛ لتخليصها من شر ابنها الذي رفع بوجهها ساطورًا، مهددًا بإلحاق الأذى بها، إذا لم تعطه نقودًا.

وإثر البلاغ، توجهت دوريات الأمن من فورها إلى الموقع المعني، ونجح رجال الأمن بالسيطرة على الشاب (ويبلغ 20 عامًا)، وأحالته إلى مركز الشرطة، لكن والدته لم تسجل بلاغًا ضده، وطلبت من الشرطة ”مسامحته“ على فعلته، هذا هو قلب الام.