الدبور – موقع سعودي معروف ويتابعه أكثر من نصف مليون متابع وصف سلطنة عمان و إيران دبول الإرهاب في المنطقة، وحمل السلطنة مسؤولية فشل السعودية في حماية نفسها، وفشلها أيضا في حرب هي دخلتها بإرادة ولي عهد أبو ظبي شيطان العرب بن زايد.

ونشر موقع اليمن الآن على صفحته على موقع تويتر التي يتابعها أكثر من ٥٠٠ ألف متابع تغريدة تسيئ للسعودية قبل أن تسيئ لسلطنة عمان، حيث قالت كما لسع الدبور ما نصه:

“معظم الدول ادانت العمل الارهابي #الحوثي باستهداف #مطار_ابها عدا رأس الارهاب #ايران و #سلطنة_عمان..”