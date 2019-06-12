الدبور – موقع سعودي معروف ويتابعه أكثر من نصف مليون متابع وصف سلطنة عمان و إيران دبول الإرهاب في المنطقة، وحمل السلطنة مسؤولية فشل السعودية في حماية نفسها، وفشلها أيضا في حرب هي دخلتها بإرادة ولي عهد أبو ظبي شيطان العرب بن زايد.
ونشر موقع اليمن الآن على صفحته على موقع تويتر التي يتابعها أكثر من ٥٠٠ ألف متابع تغريدة تسيئ للسعودية قبل أن تسيئ لسلطنة عمان، حيث قالت كما لسع الدبور ما نصه:
“معظم الدول ادانت العمل الارهابي #الحوثي باستهداف #مطار_ابها عدا رأس الارهاب #ايران و #سلطنة_عمان..”
و أضاف في التغريدة التي تنم عن جهل وتكرار لكذبات من صنع فشل تحالف الفجار ما نصه: “موقف
#ايران واضح بدعمها للحوثي، لكن عُمان التي تدعيّ انها على الحياد كذباً وهي تستضيف قيادات #الحوثيين وتعالج جرحاهم، وناطق #الحوثيين فليته صرح بتهديداته من داخل #مسقط“
التغريدة حصلت على الكثير من التفاعل من النشطاء، حيث رد ناشط عليها بقوله: “سوبهان الله ياخي اتوقع الثور اعقل عنكم تسوو حساب بإسم اليمن وتغردو منه”
وقال ناشط آخر مستغربا هذا الهجوم: “وهل صدر من عُمان ادانة لحربكم ودمار لليمن عُمان التزمت الصمت ودعت إلى الحوار فكيف تطلبوا منها ادانة الحوثي هذه حرب لاناقة لنا فيها ولاجمل ويتحمل المسؤولية الطرفين . لاتزجوا عُمان في حربكم اما العلاج فهذا عمل إنساني”
يذكر أن الصفحة تابع للسعودية وتم تسميتها باسم اليمن لتكسب شرعية أن أهل اليمن هم من يقفون مع دمار بلدهم و الحرب عليها، ولكن من التعليقات الكثيرة تكتشف أن جميع النشطاء يعلمون أن الصفحة سعودية ويغرد الذباب بها من السعودية.
اللي ما قد الحرب لايخوضها …واللي يقول نحارب أيران ..أيران امامكم لماذا لاتحاربوها في الداخل ؟!!
— أحمد العبري (@rubyheart18) June 12, 2019
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