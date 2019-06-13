الدبور – وصف الناشط الكويتي، عتيج المسيان، حكام السعودية بـ”الأطفال”، ساخرًا من عجزهم عن حماية الحدود السعودية، بعد 5 سنوات من قتال الحوثيين في اليمن.

وقال المسيان، في تغريدة على حسابه بتويتر تابعتها “التمكين”: “قوات التحالف العربي تقاتل الحوثي منذ 5 أعوام، ولا زالوا عاجزين عن حماية حدود السعودية “، وتابع ساخرًا: “لا ويبون يحاربون إيران بعد ؟؟ خـرطــي “.

وأوضح الناشط الكويتي أن الكويت ضد الحوثي، مستدركًا: “ولكن لا تلومونا لما ما نصدق أطفال السياسة عندما تريد إشعال حرب ضد إيران وهذه الحرب ستحرقنا جميعا”.

قوات التحالف العربي تقاتل الحوثي منذ 5 اعوام

ولا زالوا عاجزين عن حماية حدود السعودية ؟؟؟؟؟ لا ويبون يحاربون ايران بعد ؟؟ خـرطــي .. نحن ضد الحوثي ولكن لا تلومونا لما مانصدق اطفال السياسة

عندما تريد اشعال حرب ضد ايران وهذه الحرب ستحرقنا جميعا pic.twitter.com/YfGubfikTZ — عتيج المسيان (@TheFeud) June 12, 2019

وتمكنت جماعة “أنصار الله” الحوثية، من توجيه ضربة قاسية إلى السعودية، باستهداف مطار أبها الدولي، جنوبي المملكة، بصاروخ باليستي من طراز “كروز”، الأمر الذي أوقع إصابات في صفوف المسافرين، ووضع الرياض في موقف محرج بعد قيادتها لعاصفة الحزم في محاربة الحوثيين على مدار السنوات الماضية.

وأكد المتحدث باسم قوات التحالف السعودي الإماراتي في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إصابة مطار أبها، مشيراً إلى أن مقذوفا أطلقه الحوثيون أصاب صالة القدوم في مطار أبها الدولي، موقعاً عدة إصابات في صفوف مسافرين من جنسيات مختلفة.