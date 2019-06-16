الدبور – إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لناشط سعودي إكتشف العديد من المصاحف و الكتب مرمية في القمامة في مدينة الرسول عليه الصلاة و السلام، المدينة المنورة.

الفيديو الذي أثار غضب النشطاء في مختلف الدول الغربية تم تداوله بشكل كبير، والتعليق عليه، لهذا الحد وصلت السعودية العظمى بالفجور، رمي القرآن الكريم في القمامة ويدوس الناس عليه؟

يذكر أن ولي عهد السعودية جاء برؤية جديدة وهي إنهاء مظاهر التدين في السعودية العظمى وتحويلها تدريجيا إلى دولة علمانية تواكب العصر و التطور.

حيث ألغة هيئة الأمر بالمعروف في أول قرار إتخذه بعد إنقلابه على عائلته وسيطر على الحكم، واستبدلها بهيئة الترفيه و الرقص و الفجور.

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ومؤخرا تم فتح ملهى ليلي راقص، وصفته السلطات و النشطاء بملهى حلال حيث يمنع بيع الخمور فيه، والرقص يكون بمشروب البيبسي و الدايت بيبسي فقط.