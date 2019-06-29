الدبور – قالت صحيفة القدس العربي نقلا عن صحيفة الرأي الكويتية أن السلطات الكويتية ألقت القبض على النائب السابق ناصر الدويلة، بسبب تغريدة مسيئة على السعودية العظمى.

وقال القدس العربي أن صحيفة الرأي الكويتية قالت في تغريدة عبر تويتر أن توقيف الدويلة “جاء تنفيذا لأمر النيابة في قضية تتعلق بالإساءة للسعودية”.

بالبحث عن التغريدة المذكورة لم يجد الدبور أي تغريدة على حساب الصحيفة الكويتية يفيد بعملية القبض على ناصر الدويلة، ولم نتحقق من صحة الخبر بعد.

وكانت حسابات سعودية عبر تويتر هاجمت الدويلة، متهمة إياه بالتفاعل مع تغريدة ساخرة دعت الحوثيين لقصف مدينة أبها السعودية أثناء إحياء الفنانة العالمية شاكيرا حفلا مزعوما بالمملكة، بقوله “انحاشي (اهربي) يا شاكيرا”.

وعقب تعليق الدويلة، اتهمه سعوديون بالتحريض على استهداف المملكة، ودعم الحوثيين.

ولاحقا، أوضح الدويلة أنه ليس صاحب التغريدة كما يروج على وسائل إعلام سعودية، ولكنه رد فقط على تغريدة ساخرة بالقول: “انحاشي يا شاكيرا”.