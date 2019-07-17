الدبور – قبل ما يقارب نصف قرن لم يكن هناك دولة تحمل اسم “الإمارات العربية المتحدة”، بل كانت كل تلك الأراضي عُمانية تماماً، حتى ما قبل بداية التاريخ الحديث الذي جاء مع سقوط الدولة العثمانية وبداية الحرب العالمية الأولى ومشروع “سايكس بيكو”.

وتظهر دعوات كثيرة لإعادة الإمارات للسيطرة العُمانية في ظل الدور غير السوي الذي تمارسه الدولة حديثة النشوء اليوم في اليمن ودول أخرى، خصوصاً من قبل الناشطين اليمنيين الذين ضاقوا ذرعاً من التخريب الإماراتي القائم على تفكيك بلادهم ومحاولة تقسيمه لشمال وجنوب من أجل فرض سيطرة أكبر عليه.

القصة المثيرة

وتعد الإمارات المعاصرة جزءاً من الإقليم الذي عرف تاريخياً باسم “عُمان”، كما عرفت باسم “مملكة مجان” (الاسم التاريخي القديم لعُمان)، والذي يشمل حالياً سلطنة عمان ودولة الإمارات.

ويعتبر المؤرخون أن الإمارات المتشكلة من اتحاد فيما بينها؛ بعرف التاريخ المعاصر تدخل في إطار التاريخ العماني، خصوصاً أنه كان يطلق عليها قبل ميلادها اسم مشيخات الساحل العُماني.

ويشير العمران التاريخي والثقافي في الإمارات إلى أنه يعود للحضارة العُمانية العريقة والقديمة، في ظل الموقع الاستراتيجي الذي لعبته عُمان ذاتها بسواحلها في التاريخ التجاري لشبه الجزيرة العربية باعتبارها البوابة الجنوبية الغربية.

وحول ذلك نشر الإعلامي البارز جابر الحرمي على حسابه بموقع “تويتر”، في وقت سابق، صوراً تؤكد عٌمانية الحصون والقلاع التي تنتشر اليوم في الإمارات.

للتاريخ فقط .. الحصون والقلاع التي تنتشر في #الامارات اليوم هي عمانية ، بنيت فيما كان يعرف باسم #ساحل_عمان وهي جزء من إمبراطورية #عمان إلى 1971 ..

ومن بينها أيضا قلعة بناها القطريون وهي قلعة البثنة فيما يعرف حاليا بالفجيرة سنة 1735م .. pic.twitter.com/MQzMraSI4q — جابر الحرمي (@jaberalharmi) April 9, 2019

ولعب أهالي عُمان التاريخيين دوراً بارزاً في السلم والحرب بسبب أساطيلهم وخبرتهم البحرية في إنعاش التجارة بين الدول المطلة على المحيط الهندي من آسيا وأفريقيا وبين أوروبا عبر طرق التجارة القديمة المعهودة، كما كانت تلك المواقع سبباً لاندلاع النزاعات وتقاسم الأرض.

عُمان الكبرى

ولهذه البقعة الجغرافية تاريخ حضاري قديم، عرفت تقلبات كثيرة، ولكن تاريخها الأبرز كان مع ساحل عُمان، أو “عُمان الكبرى”، والتي تشمل أراضي السلطنة والإمارات اليوم.

وتاريخ ساحل عُمان هو السلطنة إضافة للإمارات السبع “أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة ورأس الخيمة”.

وبالنظر إلى الخارطة، يُلاحظ أن هذه الإمارات تقع على ضلعي مثلث تلاقي قمته مضيق هرمز وبها توجد مدينة خصب وتابعة لسلطنة مسقط (سلطنة عُمان بعد عام 1970 م)، وتقع رأس الخيمة والشارقة ودبي وأبوظبي وعجمان وأم القيوين على الضلع الغربي للمثلث.

وبالاتجاه نحو الضلع الشرقي فهناك تقع المنطقة الشرقية من إمارة الشارقة وتجتمع في خور فكان وكلباء، وإلى الشمال من الضلع الشرقي تقع مدينة دبا وتعتبر من أعرق المدن العُمانية في القدم وتقسم إلى ثلاثة أقسام: “قسم للشارقة وقسم للفجيرة وقسم لسلطنة مسقط”.

فيما أنّه في جنوبي “كلبا” تقع منطقة الباطنة التي تتعدد فيها القرى وتمتد الخضرة وهي الجزء الساحلي لسلطنة مسقط.

ويظهر من خلال الجغرافيا أن خمساً من الإمارات العُمانية تقع على الجانب الغربي واثنتين تقعان على الجانب الشرقي، ويظهر أنها لا تقع (عُمان) على ساحل واحد بل على ساحلين وإن إنفصالها عن الوطن الأم كان بسبب التدخل الأجنبي والنزاعات القبلية، بحسب مؤرخين.

ولبقاء عُمان أكثر استقلالاً من جميع محيطها بسبب الطبيعة الجغرافية، فقد شنت معارك مهمة ضد الاستعمار البرتغالي وأخرجوهم من جميع أراضيهم وهذه القوة استمرت حتى فترة قدوم بريطانيا.

الساحل المتصالح

ووقَّعت إمارات ما عُرف بـ “الساحل المتصالح” (الإمارات وعُمان حالياً) على معاهدة استثنائية مع بريطانيا في 1892، وكان بموجبها يُحظر على الحُكام (شيوخ القبائل) إبرام اتفاقيات مع سلطات أخرى بخلافها، وكان غرض ذلك تعزيز النفوذ البريطاني على المشيخات.

وعمل البريطانيون على تقسيم ساحل عُمان عبر السيطرة على الجزء الصحراوي، (يمثل الإمارات السبعة المتحدة اليوم)، وفرض اتفاقيات تضمن سيطرة القبائل على إمارات صغيرة مقابل الحماية ثم استلمت بريطانيا الشؤون الخارجية والدفاع، وبقيت تلك الإمارات خارج التنمية والتطور لفترة طويلة إلى فترة الحرب العالمية الثانية والتي أجبرت البريطانيين على تغيير استراتيجيتها.

وبذلك تسبب الضعف البريطاني بعد الحرب إلى حد ما على بداية تشكيل الإمارات المختلفة رغم أنها تأسست سابقاً أثناء النزاعات والتحالفات تحت الوصاية الإنكليزية، ولكن معالم الحدود بدأت تتضح بصورة أكبر.

وبرعاية الخارجية البريطانية بدأت عام 1967 اقتضام إمارات من ساحل عُمان لما يعرف بـ “مجلس حكام الإمارات المتصالحة”، وفي سنة 1968، أعلنت بريطانيا عن رغبتها في الانسحاب من جميع محمياتها ومستعمراتها شرق المتوسط في نهاية سنة 1971، تاركة ورائها دولة جديدة كانت ساحلاً واحداً لمئات السنين.

أدلة تنسف محاولات سرقة التاريخ

وتحاول الإمارات أن تبني تاريخاً مختلفاً باعتبار أنها غارقة في القدم، وأنها أمة “إماراتية” لا عُمانية الأصل حتى في كتبها ومدارسها وجامعاتها، وهو ما يؤكد عكسه مؤرخون وناشطون عرب وعُمانيون دوماً، في ظل الدور الإماراتي التخريبي الذي تلعبه أبوظبي في المنطقة، والدعوة لإعادتها للحضن العُماني الذي يشهد له بأنه مسالم تاريخياً وحالياً.

ويقول مراقبون إن قيادة الدولة ممثلة بعاصمتها (أبوظبي) تعمل على إخفاء صلتها بكل ماله علاقة بعُمان الكبرى حضارياً وثقافياً، على أساس أنها حضارة منفردة بذاتها، وهو ما تنفيه الجغرافيا وينكره التاريخ المثبت بالدلائل الكثيرة، كما أنها تجاوزت أحياناً على تاريخ عمان في محاولة لسرقته.

ففي العام الماضي، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لإعلان ترويجي للشركة الإماراتية المشغلة لمشروع “مول عُمان”، يظهر فيه استيلاء أبوظبي على أراضٍ عُمانية، وهو ما أثار استياء وغضب شرائح واسعة من المجتمع العُماني، وقوبل بحملات إعلامية رسمية وشعبية قوية حول تجاوزات الإمارات.

ولم ينتهِ مسلسل الاستفزازات الإماراتية عند هذا الحد فحسب؛ ففي ظل بحثها عن “حضارة هامشية”، تلتصق بها وتروجها للرأي العام المحلي والعالمي، طوَّرت أبوظبي مناهج دراسية محلية تنسب حضارة “ماجان” ومواقع تاريخية ومناطقة أثرية عُمانية يعود تاريخها إلى آلاف السنين لـ”حضارة الإمارات” الجديدة، وهو ما قوبل بردات فعل قوية من الجانب العُماني.

فقد دعا أستاذ العلوم السياسية في جامعة عدن، حسين اليافعي، على حسابه بموقع تويتر، “الأشقاء العمانيين بقيادة جلالة السلطان قابوس أن يحرروا ساحل عُمان فهو جزء لا يتجزأ من تاريخ السلطنة، ولابد من تحريره اليوم أو غداً”.

أدعو الأشقاء #العمانيين بقيادة جلالة السلطان قابوس أن يحرروا ساحل عُمان فهو جزء لا يتجزأ من تاريخ السلطنه ، ولابد من تحريره اليوم أو غدًا ، ويتم دفن شيء اسمه #الإمارات تحت الرمال ، وأن لا يتنازلوا عن جغرافيتهم مهما مضى من الوقت فهم قادرين على اِستعادة كل جزء من أراضيهم.. — د. حسين اليافعي (@hussain2015y) June 22, 2019

ونشر أحد المغردين الكويتين وثيقة تثبت أنّ “الإمارات عرفت باسمها الحالي سنة 1971، وقبلها كانت تسمى إمارات ساحل عمان”.

الامارات انعرفت بأسمها الحالي سنة 1971 وقبلها كانت تسمى امارات ساحل عمان وجاي الحين يتكلم عن الكويت الي تأسست بسنة 1765 pic.twitter.com/KSg6ON0tfh — بوعبدالله الرباح🇰🇼 (@Mhmom4you) June 8, 2019

صورة بلا تحية لـ @KhalfanAlkaabi5

خارطة شبة الجزيرة العربية عام 1914

لا وجود فيها لشي اسمة الجنوب العربي – ولا #الامارات في الخارطة

موجودة "سلطنة مسقط وعُمان"وتضم بالاسم "ابوظبي ومشيخات سلطنة عمان"

ومتى ماعادت مشيخات ساحل عُمان لسلطنة عُمان سوف يعود الجنوب العربي . pic.twitter.com/rvLZvYzqCR — شفاء الناصر (@shefaamoon) June 23, 2019

الإعلامي جابر الحرمي قال في تغريدة أخرى له، نشرها مع صورة عن التقسيم السياسي في عُمان وقد شملت كل الإمارات السبعة بالإضافة لـ مسقط وعٌمان: “هذا التاريخ .. هو الذي يزعج الإمارات؛ ساحل عُمان سابقاً، خاصة جماعة أبوظبي”.

هذا التاريخ ..

هو الذي يزعج #الامارات #ساحل_عمان سابقا .. خاصة جماعة #أبوظبي ..

عقدة النقص هي التي تدفع من يحكم #الامارات لافتعال أزمات مع أصحاب الحضارة والتاريخ #سلطنة_عُمان العظيمة .. وزرع شبكات تجسس ضد صاحب الفضل #السلطان_قابوس ..

التاريخ لا يُزرع يا من تزرعون شبكات التجسس .. pic.twitter.com/qSHr54cI3J — جابر الحرمي (@jaberalharmi) December 29, 2018

بدوره أكّد الأكاديمي والباحث في تاريخ عُمان محمد الشعيلي، في تغريدة له، أنّ “مسمى(ساحل عمان) ظل مستخدما في بعض شعارات الإمارات المتصالحة حتى بداية السبعينات من القرن الماضي، مثل شعار قوة ساحل عمان التي تأسست عام 1951 بمسمى (كشافة ساحل عمان) وهي القوة التي بنيت عليها المؤسسات الأمنية في دولة الإمارات لاحقاً”.

مسمى(ساحل عمان) ظل مستخدما في بعض شعارات الإمارات المتصالحة حتى بداية السبعينات من القرن الماضي، مثل شعار قوة ساحل عمان التي تأسست عام ١٩٥١ بمسمى (كشافة ساحل عمان) وهي القوة التي بنيت عليها المؤسسات الأمنية في دولة الإمارات لاحقا، حيث تغير اسمها إلى قوة دفاع الاتحاد عام ١٩٧١. pic.twitter.com/p2tQSLf00V — محمد الشعيلي (@m_alshuaili) February 1, 2019

من جانبها نشرت إحدى العُمانيات صوراً نادرة لأحد السلاطين العُمانين وهم “يتفقدون أحوال رعيتهم في ساحل عمان المتصالح أو ما عُرف باسم الإمارات اليوم”.

صور نادرة لسلاطين عمان وهم يتفقدون أحوال رعيتهم في ساحل عمان المتصالح

أو ما يعرف بالإمارات اليوم. pic.twitter.com/sdj39hPzTK — Sheikha (@Sheikha0089) June 1, 2019

أما الناشطة الاجتماعية والسياسية سهام باشراحيل فقد نشرت بتغريدة وثيقة تثبت أنّ “السلطان سعيد بن تيمور رحمه الله والد السلطان قابوس سلطان سلطنة عمان يأمر بمنح التأشيرة لشيخ الفجيرة العمانية للسفر إلى البحرين عام 1939، هذا ينطبق على جميع مشايخ ساحل عمُان حالياً تسمى الإمارات العربية”.

السلطان سعيد بن تيموررحمه الله والد السلطان قابوس سلطان سلطنة عمان يأمر بمنح التأشيرة لشيخ الفجيرة العمانيةللسفر إلى البحرين.عام 1939وهذا ينطبق على جميع مشايخ ساحل عمُان حاليا تسمى الإمارات العربية حيث كانت سابقا قبل 1971 تتبع سلطنة عمان وتسمى ساحل عمان 🇴🇲#طرد_الامارات_مطلب_شعبي pic.twitter.com/a7VPnJVLTl — سهام باشراحيل (@sahiM7B) June 23, 2019

عن موقع الخليج