الدبور – قال كاتب عماني أن الحرب التي شنها التحالف السعودي الإماراتي على اليمن تعد الأكثر غباء و فشلا في التاريخ.

وقال الكاتب العماني المختار الهنائي في تغريدة لسعها الدبور، مرت 4 سنوات منذ انطلاق #عاصفة_الحزم وخلفت وراءها الآف القتلى والمرضى، وتسببت في دمار اليمن وتشريد أهلها، ولم تحقق حتى 1% من الأهداف التي وضعوها في تحالفهم، واليوم يعكسون الجبهة وينقلبون ضد الشرعية التي كانوا ينادون بحمايتها.. أليس هذه الحرب هي الأكثر غباءً وفشلًا في التاريخ؟!!”

وانقلبت على الشرعية التي ذهبت إلى اليمن وقتلت نصف الشعب ودمرت البلد ونهبت خيراته من أجل تثبيتها، وبعدها إنقلبت عليها كما إنقلبت على الحليق الأول و الوحيد لها في هذه الحرب وفي كثير من الأمور الصبيانية التي شاركت فيها، وتسببت بالكثير من الدمار للوطن العربي و الإسلامي.

وكان ضاحي خلفان قد قال أيضا في عدة تغريدات له أي شرعية هذه التي تتحدثون عنها، وأثار ضجة كبيرة بتغريداته الكثيرة التي إعتبرها النشطاء في السعودية إهانة موجهة للسعودية العظمى كما يطلقون عليها، وهي لا تملك من أمرها أي شيئ حتى مع  الإمارات.

و أثارت التغريدة للكاتب و الناشط العماني ردود مختلفة من  متابعيه، الدبور رضد بعض الردود على التغريدة: