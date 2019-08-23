الدبور – قال كاتب عماني أن الحرب التي شنها التحالف السعودي الإماراتي على اليمن تعد الأكثر غباء و فشلا في التاريخ.

وقال الكاتب العماني المختار الهنائي في تغريدة لسعها الدبور، “مرت 4 سنوات منذ انطلاق #عاصفة_الحزم وخلفت وراءها الآف القتلى والمرضى، وتسببت في دمار اليمن وتشريد أهلها، ولم تحقق حتى 1% من الأهداف التي وضعوها في تحالفهم، واليوم يعكسون الجبهة وينقلبون ضد الشرعية التي كانوا ينادون بحمايتها.. أليس هذه الحرب هي الأكثر غباءً وفشلًا في التاريخ؟!!”

مرت 4 سنوات منذ انطلاق #عاصفة_الحزم وخلفت وراءها الآف القتلى والمرضى، وتسببت في دمار اليمن وتشريد أهلها، ولم تحقق حتى 1% من الأهداف التي وضعوها في تحالفهم، واليوم يعكسون الجبهة وينقلبون ضد الشرعية التي كانوا ينادون بحمايتها.. أليس هذه الحرب هي الأكثر غباءً وفشلًا في التاريخ؟!! — المختار الهنائي (@MuktarOman) August 23, 2019

وانقلبت الإمارات على الشرعية التي ذهبت إلى اليمن وقتلت نصف الشعب ودمرت البلد ونهبت خيراته من أجل تثبيتها، وبعدها إنقلبت عليها كما إنقلبت على السعودية الحليق الأول و الوحيد لها في هذه الحرب وفي كثير من الأمور الصبيانية التي شاركت فيها، وتسببت بالكثير من الدمار للوطن العربي و الإسلامي.

وكان ضاحي خلفان قد قال أيضا في عدة تغريدات له أي شرعية هذه التي تتحدثون عنها، وأثار ضجة كبيرة بتغريداته الكثيرة التي إعتبرها النشطاء في السعودية إهانة موجهة للسعودية العظمى كما يطلقون عليها، وهي لا تملك من أمرها أي شيئ حتى مع الإمارات.

و أثارت التغريدة للكاتب و الناشط العماني ردود مختلفة من متابعيه، الدبور رضد بعض الردود على التغريدة:

ليس لهم هدف ولاقضية من بداية الحرب على اليمن تقسيم اليمن وقتل ابناءه وتنفيذ المشروع الأمريكي الرامي للسيطرة على الأماكن الحساسة في اليمن، لكنهم بفضل الله فشلوا وسيفشلون ،فلدينا القضية والهدف ونملتك العزيمة والإصرار والثقة بالله..والإنتصار قريبا — عبدالباسط الشرفي (@alshrffe) August 23, 2019

اللي خطط لقتل #خاشقجي وما حدث من فشل تخطيطي ومصائب هو نفسة اللي يخطط لحرب اليمن كيف تترجى النجاح؟ — 🇴🇲أبو معتز (@MShukeiry) August 23, 2019

نجحت في تحقيق الاهداف..

لان الاهداف الحقيقيه هي لتدمير دوله وتمزيق كيان وتشريد أمه !!

نسأل الله ان يخفف على الشعب اليمني وان يخلصهم من شر هذه الحرب وكل الفتن — يُوْنِسّ آلَذٌوُيّبّـيّ #قابوس (@dhuwaibi_21) August 23, 2019