في جريمة مروعة: ستيني إغتصب طفلا ومن ثم قتله و ألقى بجثته في البئر

الدبور – في جريمة مروع جديدة قام رجل بخطف طفل قاصر ومن ثم قام بإغتصابه وليخفي معالم جريمته قتله و ألقى بجثته في بئر بدون رحمة ولا إنسانية، في وقت كثرت هذه النوعية من الجرائم.

فقد ألقت الشرطة المغربية بمدينة الحاجب القبض على حارس مجمع سكني في الستينات من العمر، بتهمة هتك عرض طفل في الحادي عشر من عمره، وقتله ورمي الجثة في بئر عميقة.

الجريمة البشعة وقعت في قرية ”آيت نعمان“ ضواحي الحاجب، حيث أقدم حارس بتعاونية الأطلس يوم الخميس 15 تشرين الثاني نوفمبر على الاعتداء على أحد الأطفال المقيمين بالتعاونية التي تضم عددًا من الأسر، ثم تظاهر بالبحث عنه مع عائلته.

وبعد بحث طويل قامت العائلة بإبلاغ الأمن في المنطقة، والذي تمكن من الوصول إلى مكان الطفل المختفي، حيث عثر عليه جثة هامدة في قعر بئر.

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ونقلت السلطات الجثة إلى مركز الطب الشرعي لتشريحها، وتوصلت التحقيقات إلى تعرض الطفل للاغتصاب قبل قتله، وأن الجاني ضربه بعصا على رأسه مما أدى إلى وفاته.

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