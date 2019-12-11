إليسا توجه رسالة إلى شعب لبنان وهي على سريرها من داخل غرفة النوم!

الدبور – الفنانة اللبنانية أليسها وجهت رسالة إلى شعب لبنان ولكن هذه المرة وهي مستلقية على سريرها من داخل غرفة النوم بلا حياء ولا خجل خصوصا في الوقت الذي تمر فيه البلاد بظروف صعبة جدا، ويقدم شباب وصبايا لبنان أرواحهم في سبيل لبنان قوي ونظيف من الفساد.

خصوصا أن هذه الصورة و الرسالة جاءت بعد نشرها تعليقات كثيرة عمّا يجري في بلادها من أحداث، فخرجت الفنانة اللبنانية إليسا إلى محبيها بلحظة أخرى مؤثرة.