أب مصري إغتصب ابنته القاصر أكثر من مرة لان لباسها قصير ومغري

الدبور – في جريمة بشعة جديدة في مصر السيسي، إعترف أب مصري بإغتصابه ابنته حسب ما أفادت وسائل إعلام محلية، لانها كما قال كانت تلبس قصير ومغري ولم يتحمل خصوصا بعد إنفصال زوجته عنه، أم الفتاة المراهقة.

و قررت نيابة مركز إمبابة وكرداسة في مصر، حجز سائق لمدة 24 ساعة على ذمة التحريات، لاتهامه بالاعتداء الجنسي على ابنته بدائرة القسم.

وقال المتهم خلال التحقيقات، إنه اعتدى جنسيا على ابنته، التى تبلغ من العمر 15 سنة في 4 مناسبات جميعها كانت برغبتها، مشيرا إلى أنها دائما ما كانت تثير غرائزه وتجلس بملابس مثيرة فى حضوره أثناء تواجده بالمنزل.

وأكدت المجني عليها، لصحيفة ‘اليوم السابع’ المصرية، أن والدها تعدى عليها جنسيا رغما عن إرادتها، خاصة وأنهما يعيشان في نفس المنزل بعد انفصال والدتها عنه. وقررت النيابة عرض الأب المتهم والابنة على الطب الشرعي، واستخراج تقرير يوضح تعرض المجني عليها لاغتصاب من عدمه.

- Advertisement -

وكشفت تحريات مباحث مركز كرداسة، أن المتهم استغل انفصال زوجته عنه، واعتدى جنسيا على ابنته البالغة من العمر 15 عاما، واستمر اعتدائه الجنسي عليها لمدة عام، حتى قررت الفتاة إبلاغ مركز الشرطة، وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من ضبطه.

إشترك في قناتنا على تطبيق تليجرام لتصلك اللسعات أول بأول.. https://t.me/Dabboor