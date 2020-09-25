حجاب مي فخري شغل الشارع، ما هي قصة الإعتزال و الحجاب؟ شاهد

الدبور – حجاب الفنانة مي فخري شغل النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي في مصر. واصبح اسمها ترند في جووجل و تويتر في مصر بعد إعلانها الحجاب بشكل رسمي.

وعلق عدد من نجوم الفن، على خبر حجاب الشابة مي فخري. بعد إعلانها اليوم الجمعة، ارتداء الحجاب بشكل نهائي، ونشر صورة لها عبر حسابها على «إنستجرام».

وكتبت لها لقاء سويدان: «ربنا يسعد قلبك ويوفقك للخير ويثبتك». بينما كتبت لها دنيا المصري: «ألف مليون مبروك يا روحي ربنا يثبتك».

وكتبت لها الفنانة نهى عادل: «قمر حبيبتي ما شاء الله اللهم الثبات»، أما سوار النجار فكتبت: «بسم الله ما شاء الله.. ألف مبرووك ربنا يثبتك». كما كتب لها المصور الفوتوغرافي حسام باشا: «ألف مبروك يا مي أنت من جواكي نضيف ربنا يثبتك يا رب».

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وتصدرت مي فخري، تريند موقع البحث جوجل، خلال الساعات الماضية، بعد إعلان الخبر. حتى أن حجابها الذي جاء يوم الجمعة مع خروج المصريين للمظاهرات. غطى على ترند المظاهرات وجمعة الغضب، رغم الزخم الكبير من التعليقات و الفيديوهات بما يخص مظاهرات مصر.

وكانت «فخري» قد علقت على صورها بالحجاب: «الحمد لله حمدًا طيبًا كثيرًا مباركًا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، اللهم الثبات».

وأعلنت «مي» منذ عدة أشهر، رغبتها في ارتداء الحجاب، كما أعلنت عن رفضها العديد من العروض للعودة للعمل بالوسط الفني.

مي فخري ممثلة وعارضة أزياء مصرية، بدأت حياتها موديل في الإعلانات ثم اتجهت للتمثيل شاركت في عدد من الأعمال منها «نصيبي وقسمتك 3» في حكاية «براد شاي» و«حكايات بنات 3» وقدمت دور «فريدة النشار» في مسلسل «هبة رجل الغراب» بدلا من ريهام حجاج.

يشار إلى أن آخر أعمال مي فخري مشاركتها في مسلسل «أفراح إبليس» الجزء الثاني بطولة جمال سليمان ومحمود عبدالمغني وصابرين ومنة فضالي وإيمان العاصي وأحمد صفوت وكمال أبورية ومحمود الجندي وعفاف رشاد وهنادي مهنا، تامر ضيائي ونادية رشاد وضياء الميرغني وهو من تأليف مجدي صابر، وإخراج أحمد خالد أمين، ومن إنتاج لؤي عبدالله.

وكانت مي فخري قد نشرت صورة لها من أمام الكعبة المشرفة وهي تؤدي العمرة، وذلك قبل إنتشار جائحة كورونا، مما اعتبره البعض كلها مقدمات لوصولها لهذا القرار وهو إعتزال الفن والإلتزام بالحجاب.