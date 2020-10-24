فرنسا تحترق.. شاهد بالفيديو إجلاء المئات جراء حريق في ميناء لو هافر شمال فرنسا

الدبور – فرنسا تحترق جراء نشوب حريق ضخم في ميناء لوهافر في شمال فرنسا، وتم نداول عدة فيديوهات على وسائل التواصل الإجتماعي للحريق الضخم، الذي أدى إلى إجلاء المئات من المنطقة.

وأكدت شرطة أحد أكبر الموانئ الفرنسية في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي في “تويتر” أنها تعمل على إخلاء المنازل المحيطة بموقع الحادث، مشيرة إلى انتشار الدخان على نطاق واسع.

حريق كبير في مستودع لوهافز الفرنسية و إجلاء 300ساكن. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك🤲🏻 #إلا_رسول_الله_يا_فرنسا

(إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا)#رسولنا_خط_أحمر #الا_رسول_الله pic.twitter.com/KYmUdxfIqj — Nourhan Mansy (@mansy_nourhan) October 24, 2020

وذكرت السلطات المحلية أن 70 من عناصر الإطفاء و25 سيارة ونحو 20 شرطيا يشاركون في إخماد النيران، فيما أكد تلفزيون BFMTV أن عمليات الإجلاء طالت نحو 300 شخص.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الحريق اندلع داخل مستودع سابق لشركة “ليبتون” للشاي. ولم ترد بعد تقارير عن وقوع إصابات جراء الحادث.

#Incendie d’un entrepôt désaffecté au Havre : en renfort des sapeurs-pompiers mobilisés, l’hélicoptère #Dragon 76 est engagé pour des opérations de reconnaissance.

⚠️ Restez à l’écoute des consignes @Prefet76 @Sdis76 pic.twitter.com/yQFG5VTRBM — Sécurité Civile (@SecCivileFrance) October 24, 2020

وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي لقطات تؤكد صعود أعمدة من الدخان المكثف فوق المبنى. ولم تسيطر قوات الإفاء على الحريق الذي إمتد لساعات متواصلة. وصلت إلى الليل. وكتب الكثير من النشطاء فرنسا تحترق وربط بعذهم هذا الحريق بما فعله ماكرون من إهانة للرسول عليه الصلاة والسلام، وهي عادة منتشرة في وسائل التواصل الإجتماعي.

Se produce un gran incendio en el puerto de Le Havre, en el norte de Francia. pic.twitter.com/bf0WSNUt2n — Sabiduría Origen (@OrigenSabiduria) October 24, 2020

سبحان الله يُمهل ولا يهمل

حريق ضخم في شمال فرنسا

pic.twitter.com/zUEcDTO4Ja — TAMY (@allzwai) October 24, 2020