فرنسا تحترق.. شاهد بالفيديو إجلاء المئات جراء حريق في ميناء لو هافر شمال فرنسا
الدبور – فرنسا تحترق جراء نشوب حريق ضخم في ميناء لوهافر في شمال فرنسا، وتم نداول عدة فيديوهات على وسائل التواصل الإجتماعي للحريق الضخم، الذي أدى إلى إجلاء المئات من المنطقة.
وأكدت شرطة أحد أكبر الموانئ الفرنسية في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي في “تويتر” أنها تعمل على إخلاء المنازل المحيطة بموقع الحادث، مشيرة إلى انتشار الدخان على نطاق واسع.
وذكرت السلطات المحلية أن 70 من عناصر الإطفاء و25 سيارة ونحو 20 شرطيا يشاركون في إخماد النيران، فيما أكد تلفزيون BFMTV أن عمليات الإجلاء طالت نحو 300 شخص.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الحريق اندلع داخل مستودع سابق لشركة “ليبتون” للشاي. ولم ترد بعد تقارير عن وقوع إصابات جراء الحادث.
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وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي لقطات تؤكد صعود أعمدة من الدخان المكثف فوق المبنى. ولم تسيطر قوات الإفاء على الحريق الذي إمتد لساعات متواصلة. وصلت إلى الليل. وكتب الكثير من النشطاء فرنسا تحترق وربط بعذهم هذا الحريق بما فعله ماكرون من إهانة للرسول عليه الصلاة والسلام، وهي عادة منتشرة في وسائل التواصل الإجتماعي.