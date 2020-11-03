فضيحة السعودية مودل روز سقطت عنها حمالة الصدر وظهرت عارية

الدبور – السعودية مودل روز المشهورة بإثارتها الجدل في مواقع التواصل الإجتماعي. ظهرت في فيديو جديد إنتشر على وسائل التواصل الإجتماعي. وتم تبادله بشكل واسع خلال الأيام الماضية لما أثار من حالة من الجدل و الغضب في آن واحد. وتسائل البعض لأي مدى من الوقاحة وصلت السعودية الجديدة في عهد بن سلمان.

وظهرت مودل روز بفيديو متداول لسعه الدبور كعادته. وهي تتنكر بزي “ملاك الظلام”، وهو عبارة عن فستان قصير فوق الركبة، وعاري الصدر، يُظهر مفاتنها بشكل واضح، مع جناحين في الخلف.

وقد سقطت عنها حمالة الصدر، أو ربما هي لم ترتدي حمالة صدر من الأساس كما علق البعض على الفيديو. ليظهر صدرها بشكل واضح ووقح للعامة وبدون خجل. وهي تفتخر إنها بنت السعودية، الدولة التي كانت محافظة قبل غزوة بن سلمان الترفيهية. بعد إنقلابه على عائلته والوصول إلى منصب ولي العهد بالقوة، وكان أول قرار له بعد سجن الأمراء هو إلغاء هيئة الامر بالمعروف و النهي عن المنكر.

واتهم المتابعون السعودية مودل روز بالسطحية وعدم وجود محتوى لتقديمه، فتضطر إلى اللجوء للإثارة، وجاء في التعليقات: “عندما لا يكون لديك محتوى”. وكتب آخر: “مستفزة بشكل فظيع”.

ووصل الأمر باخرين إلى حد السؤال عن ديانتها، وكتب أحدهم: “هل هي مسلمة؟”، ووافقه الرأي آخر فكتب: “هل هي الآن بديننا أو بدينهم”.

مودل روز بالزي التنكري للهالوين تبدو في غاية الجمال 🧚🏻 pic.twitter.com/Qx0P6nAu7P — Celebs World (@Celebrities_Wo) October 31, 2020

وفي صورة أخرى، ظهرت مودل روز بتيشرت أبيض. وبدت كأنها لا ترتدي سواه، مع جلوسها بوضعية خادشة للحياء. وعلقت على الصورة: “كن كافياً لنفسك أولاً ، يمكن لبقية العالم الانتظار”.

وفجر تحديث تطبيق “سناب شات” سلسلة فضائح للمشاهير العرب. الذين كانوا يدعون أنهم الأعلى مشاهدة عبر التطبيق، وذلك بعد التحديث المُفاجئ الذي كشف عن عدد المشتركين الحقيقين لمشاهير مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن كانت مخفية.

وفضح التحديث الجديد زيف ما قاله مشهور “سناب شات” السعودي عبدالرحمن المطيري بأنه الأكثر متابعة. حيث تبين أن عدد متابعيه فقط 2.9 مليون. وجاء في المرتبة الأخيرة بين المشاهير.

كما كشف تحديث سناب شات أن الفاشينستا الكويتية دكتورة خلود. هي الأعلى بين الإناث مشاهدة بمعدل 9.9 مليون مُتابع. تليها عارضة الأزياء السعودية مودل روز. والتي يبلغ عدد متابعيها 8.1 مليون متابع.

ويأتي نجم مواقع التواصل السعودي أسامة الدغيري. في المرتبة الثالثة بعدد متابعين 7.6 مليون متابع، أما هند القحطاني فيبلغ عدد متابعيها 5.9 مليون.

#تحديث_السناب صار يطلع أرقام اشتراكات المشاهير اللي كانوا يهايطون علينا بمتابعينهم وفضح الكذابين😂 الأعلى في السعودية (حسب بحثي )هم

مودل روز 8.1M

حمد وعزيز 7.8M

اسامة الدغيري 7.6M

هند القحطاني 5.9M#ارقام_مشاهير_السناب pic.twitter.com/x2NSYBzJdx — حنان (@7nan_bm) November 3, 2020