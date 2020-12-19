شاهد هدية شاعر عماني لدولة قطر في عيدها الوطني أغضبت الذباب كالعادة

الدبور – نشر الإعلامي القطري جابر الحرمي مقطع فيديو لهدية من شاعر عماني لدولة قطر في عيدها الوطني. ومرور ٤٩ عاما على الإستقلال وبناء قطر الحديثة قطر كعبة المضيوم.

وقال الإعلامي القطري بتغريدة أرفق بها مقطع الفيديو ما نصه:الشاعر العُماني يوسف الكمالي يقتفي أثر مؤسس دولة #قطر. في قصيدة #نحمدك_يا_ذا_العرش التي أخذت شعارا ل #اليوم_الوطني_القطري .. أبيات جميلة نظّمها شاعر الشقيقة #عمان .. فماذا قال ؟

وقال الشاعر العماني يوسف الكمالي في بداية المقطع. إن شعار العيد الوطني لهذا العام قد شد إنتباهه واستوحى أبيات من الشعر من شعار العيد الوطني وهو نحمدك يا ذا العرش.

وأضاف رجعت للقصيدة الأصلية لمؤسس دولة قطر الشيخ جاسم بن محمد آل الثاني. وقال قرأت القصيدة الكاملة وأعجبتني جدا القصيدة. ومنها استوحى بعض الأبيات وقدمها هدية لدولة قطر في عيدها الوطني الذي صادف يوم أمس الجمعة.

الشاعر العُماني يوسف الكمالي يقتفي أثر مؤسس دولة #قطر في قصيدة #نحمدك_يا_ذا_العرش التي أخذت شعارا ل #اليوم_الوطني_القطري ..

أبيات جميلة نظّمها شاعر الشقيقة #عمان .. فماذا قال ؟#سلطنة_عمان pic.twitter.com/08Vf2t8qmw — جابر الحرمي (@jaberalharmi) December 19, 2020

وبالأمس وثّق مواطن سعودي رفع صورة كبيرة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وعلم قطر على واجهة مبنى مجلس التعاون في منطقة الُخبر بالسعودية.

وعبّر المواطن السعودي عن أمله في حدوث انفراجة بالأزمة الخليجية، وأن يذهب لقطر .