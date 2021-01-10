تدهور صحة الفنانة المصرية يسرا بعد إصابتها بفيروس كورونا (فيديو)

الدبور – بعد تدهور صحة الفنانة المصرية يسرا بعد إصابتها بفيروس كورونا منذ أكثر من ١٥ يوما ومازالت تعاني حتى اليوم، ساد الوسط الفني القلق على صحتها وأن يكون مصيرها كمصير الفنانة رجاء الجداوي ومؤخرا الفنان هادي الجيار.

ولم تتخلص الفنانة يسرا من الفيروس بعد مرور أكثر من ١٥ يوما على إصابتها به. خصوصا بعد المسحة الثانية التي خرجت إيجابية مرة أخرى، وهو الامر المقلق لأنه حصل مع الفنانة رجاء الجداوي. فبعد جلسات علاج مكثفة خرجت نتيجتها لثلاث مرات إيجابية وبعدها لم تتحمل سيطرة الفيروس على جسمها.

وما زاد القلق ما أفاد به مصدر مقرب من الفنانة ، أنها أجرت مسحة قبل 24 ساعة وظهرت الأحد وكانت نتيجتها إيجابية، وهو ما جعل الطبيب المعالج يوصيها بمواصلة بروتوكول العلاج.

وأكد المصدر أن السبب وراء عدم شفاء يسرا من كورونا واستمرار معانتها من الأعراض على مدار 15 يومًا، هو إصابتها بالربو وهو ما يجعل علاجها من أزمة التنفس أطول بحسب ما أبلغها الأطباء.

ونوّه المصدر أنها ستستمر في العلاج لمدة 3 أيام أخرى تُجري بعدها مسحة جديدة. على أمل أن تتحول إلى سلبية، مع استمرارها في العزل المنزلي.

بينما قالت بعض المصادر بما إن حالتها لم تستدع نقلها إلى المستشفى فلا خوف عليها وممكن أن تتغلب على الفيروس. خصوصا أن يسرا تتمتع بروح معنوية عالية. وبطبيعتها تحب الحياة وتتمسك بها بشكل قوي. وهو ما سيساعد على تجاوزها الأمر.

وقالت يسرا في بداية إصابتها بالمرض، أنها لا تعرف مصدر نقل العدوى إليها. لكنها أشارت إلى أنها قامت قبل يومين بتسجيل حلقة من برنامج ”لايف من الدوبليكس“. الذي تقدمه الدمية الشهيرة ”أبلة فاهيتا“ وبعدها بدأت تظهر عليها الأعراض.