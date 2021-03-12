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الكويت نجم مواقع التواصل “عبودكا” إلى السجن من جديد ولكن ليس بقضية غسيل الأموال

فيديوفيديوعش الدبابير
بواسطة وطن الدبور
عبودكا
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الدبور – في الكويت ألقت السلطات الأمنية القبض على نجم مواقع التواصل عبدالله الجاسر المعروف والمشهور باسم عبودكا من جديد. ولكن هذه المرة ليس بسبب نشاطه بل لأنه كسر الحظر المفروض في الكويت.

وبحسب صحيفة ”الراي“ المحلية، فإنه تم ضبط ”عبودكا“ في الخيران. بعد كسره حظر التجول ووجوده بلا أوراق ثبوتية، فيما من المقرر تسجيل قضية ضده بتهديد قائد الدورية.

وذكر حساب ”شاهين سناب“ في موقع ”تويتر“. أن ”الناشط الكويتي كسر حظر التجول في منطقة الخيران. وأثناء وجوده عند نقطة تفتيش رفض إبراز هويته، وادعى أنه نسيها، ثم حاول تهديد رجل الذي كان يتحدث معه، فتم ، وإحالته لمركز الأمن، وتسجيل قضية بحقه“.

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عبودكا وغسيل الأموال ووزير الداخلية

وكان نجم المواقع  قبل أيام مع ثامر العلي، أثار جدلا بين رواد مواقع التواصل. مستنكرين زيارة وزير الداخلية -الذي دعا المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية – للناشط. دون مراعاة لقواعد التباعد أو ارتداء الكمامة، كما استنكروا زيارته لعبودكا. الذي سبق وتم اتهامه بقضية غسيل الأموال.

وقال ناشط بتغريدة لسعها الدبور ما نصه: “ياوزير الداخليه انت بالفيديو اللي قبل هالصوره ما قلت حق عبودكا انا اي تجمع احب امره واقعد معاهم ؟؟ زين وين التباعد بينك وبينه طيب وين الكمام ولا عبودكا خط احمر وبعدين ليش ماتكلمت على الجلسه الافتتاحيه وليش ما تكلمت عن مسيرة الصبيه”.

 

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