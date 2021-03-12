الكويت نجم مواقع التواصل “عبودكا” إلى السجن من جديد ولكن ليس بقضية غسيل الأموال

الدبور – في الكويت ألقت السلطات الأمنية القبض على نجم مواقع التواصل عبدالله الجاسر المعروف والمشهور باسم عبودكا من جديد. ولكن هذه المرة ليس بسبب نشاطه بل لأنه كسر الحظر المفروض في الكويت.

وبحسب صحيفة ”الراي“ المحلية، فإنه تم ضبط ”عبودكا“ في الخيران. بعد كسره حظر التجول ووجوده بلا أوراق ثبوتية، فيما من المقرر تسجيل قضية ضده بتهديد قائد الدورية.

وذكر حساب ”شاهين سناب“ في موقع ”تويتر“. أن ”الناشط الكويتي كسر حظر التجول في منطقة الخيران. وأثناء وجوده عند نقطة تفتيش رفض إبراز هويته، وادعى أنه نسيها، ثم حاول تهديد رجل الأمن الذي كان يتحدث معه، فتم القبض عليه، وإحالته لمركز الأمن، وتسجيل قضية بحقه“.

ايش فيه البطل عبودكا كاسر الحظر يأخ الي صورته معاه وزير الداخليه احشمه شوي مأخذ سلفي معاه ثالث يوم كاسر الحظر عل مود وزير الداخليه صديجي ايش فيه — صقر العبدلي🇰🇼🇰🇼🇰🇼 (@ml9EK4G0c8fc7Sm) March 12, 2021

عبودكا وغسيل الأموال ووزير الداخلية

وكان ظهور نجم المواقع قبل أيام مع وزير الداخلية ثامر العلي، أثار جدلا بين رواد مواقع التواصل. مستنكرين زيارة وزير الداخلية -الذي دعا المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية – للناشط. دون مراعاة لقواعد التباعد أو ارتداء الكمامة، كما استنكروا زيارته لعبودكا. الذي سبق وتم اتهامه بقضية غسيل الأموال.

القبض على "عبودكا" في الخيران بتهمة كسر حظر التجول.. فيديو قبل أيام: pic.twitter.com/BKtbCu9400 — ننشر فيديوهات (@reelq8) March 11, 2021

وقال ناشط بتغريدة لسعها الدبور ما نصه: “ياوزير الداخليه انت بالفيديو اللي قبل هالصوره ما قلت حق عبودكا انا اي تجمع احب امره واقعد معاهم ؟؟ زين وين التباعد بينك وبينه طيب وين الكمام ولا عبودكا خط احمر وبعدين ليش ماتكلمت على الجلسه الافتتاحيه وليش ما تكلمت عن مسيرة الصبيه”.

ياوزير الداخليه انت بالفيديو اللي قبل هالصوره ما قلت حق عبودكا انا اي تجمع احب امره واقعد معاهم ؟؟

زين وين التباعد بينك وبينه

طيب وين الكمام ولا عبودكا خط احمر

وبعدين ليش ماتكلمت على الجلسه الافتتاحيه

وليش ما تكلمت عن مسيرة الصبيه#وزير_الداخليه pic.twitter.com/3wYN2ulOZJ — د / جــيــكـــر (@Vxr331) March 8, 2021