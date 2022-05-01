تكبيرات عيد الفطر على تلفزيون سلطنة عمان تثير حالة من الجدل (فيديو)

الدبور – تكبيرات عيد الفطر التي بثت على تلفزيون سلطنة عمان الرسمي، أثارت حالة من الجدل على موقع التغريدات تويتر.

وقامت حالة من الجدل بعدما نشر ناشط عماني مقطع فيديو صوره من تلفزيون سلطنة عمان لحظة بث تكبيرات العيد. واختلف متابعي الناشط بين موافق ورافض بشدة لما حصل.

وظهر في المقطع الذي أثار حالة من الجدل والنقاش، تكبيرات عيد الفطر المبارك مصحوبة بموسيقى العود والطبل. وهو ما اعتبره الكثير لا يجوز ادخال سنة نبوية ومناسبة دينية وكلام الله مع الموسيقى والعود والطبل.

بينما رأى البعض أن لا شيء فيها والأمر لا يستحق حتى النقاش.

الدبور لسع تغريدة الناشط من حسابه على موقع تويتر وبعض التعليقات من قبل متابعيه.

تكبيرات عيد الفطر على تلفزيون سلطنة عمان

في تلفزيون سلطنة عمان تغني وتضرب العود على تكبيرات العيد. @OmanTVGeneral

لاحول ولا قوة الا بالله. pic.twitter.com/NUTrUd3GEC — علي بن سليمان الخليلي 🇴🇲A.Khalili (@Alkhalil_Oman) May 1, 2022

بعض التعليقات التي لسعها الدبور:

الله أكبر ياخي احس كلكم سميعه 😂😂 وصرتوا مطاوعه كلكم فجأه — Yaqoub Alharrasi (@azeera3669) May 1, 2022