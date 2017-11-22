الدبور – وكالة “معا” لا ندري ما معها من الرز السعودي أو الرز الإيراني، وكما يقول المثل الفلسطيني إحترنا من وين نبوسك يا قرعه.

فقد تعمدت بعض المواقع الفلسطينية، تجاهل التقارير التي انتشرت في الآونة الأخيرة وضجت بها مواقع التواصل والصحف الأجنبية الكبرى قبل العربية، عن العلاقات المتطورة بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل وتوجهات ولي العهد السعودي محمد ابن سلمان الصريحة للتطبيع العلني الذي يتم الآن تهيئة المزاج الشعبي في المملكة لتقبله.

والواضح أن امتناع هذه المواقع عن تناول قضية التطبيع (السعودي ـ الإسرائيلي) جاء بتعليمات مباشرة من السلطة الفلسطينية، خوفا من توتر العلاقة بين السلطة الحالية والنظام السعودي مما قد ينتج عنه توقف الدعم السعودي للسلطة ووقف تدفق “الرز الخليجي”.

وتأتي على رأس هذه المواقع صحيفة “دنيا الوطن” التي يديرها عبد الله عيسى رجل المخابرات الفلسطيني، ووكالة “معا” الإخبارية التي يديرها ناصر اللحام الإعلامي المقرب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأكبر دليل على أن تجاهل هذه المنصات الإعلامية الكبيرة في فلسطين لعملية التطبيع (السعودي ـ الإسرائيلي) جاء بأوامر مباشرة من السلطة، هو مسارعة تلك المواقع وتسابقها اليوم في نشر تصريحات وزير الخارجية السعودي عادل الجبير التي نفى فيها وجود أي علاقة بين بلاده وإسرائيل ووصفها بالمزاعم.

ومع كل التصريحات الخجولة التي صدرت من شخصيات سعودية مرموقه والتصريحات الواضحة من الطرف الإسرائيلي وتصريحه أنه لا يخجل من العلاقة ولكن الطرف الثاني هو من يخجل، مازالت الصحف والمواقع التابعة للسلطة تتجاهل الموضوع وكأنه لا يخص الشعب الفلسطيني بل وتدافع وتنشر فقط النفي السعودي عندما يصدر، وتحولت لصحف سعودية تتبع بن سلمان فلا تنشر إلا ما تنشر صحف بن سلمان.