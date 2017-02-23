صعلوك في عاصمة الضباب: لا تبرد ثاراتنا حتى في شارع اكسفورد وبين ساقين كالرخام الأملس
سكبها لكم الدبور السوداني: محمد مبارك الإحساس بالمرأة معناها إحساس بالوجود.. بالبحار والألوان والعصافير، وبالرغم من تلك الجماليات فهناك شيء لا مرئي داخل أي امرأة.. شيء غامض.. غموض السياسة العربية وموقفها تجاه ما يحدث في فلسطين. وقد حاولت مرارا اكتشاف ذلك الغموض بإقامة علاقات متعددة مع نساء مختلفات، أو...
بالفيديو.. “مصطفى بكري” : نعم قلت جماعة الإخوان حمت الثورة بس قلت انهم جماعة إرهابية
على قاعدة قلت ومقلتش وما قلته كان في هذا الوقت وفي وقت آخر قلت شيئا آخر اعترف الإعلامي مصطفى بكري، بقوله إن “جماعة الإخوان هي من حمت ثورة 25 يناير”، مشيرا إلى أنه قال ذلك في وقت موقعة الجمل، ولم يكن يتصور وقتها إن الإخوان يلعبوا هذا الدور.