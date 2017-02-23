بالفيديو.. “مصطفى بكري” : نعم قلت جماعة الإخوان حمت الثورة بس قلت انهم جماعة إرهابية

على قاعدة قلت ومقلتش وما قلته كان في هذا الوقت وفي وقت آخر قلت شيئا آخر اعترف الإعلامي مصطفى بكري، بقوله إن “جماعة الإخوان هي من حمت ثورة 25 يناير”، مشيرا إلى أنه قال ذلك في وقت موقعة الجمل، ولم يكن يتصور وقتها إن الإخوان يلعبوا هذا الدور.