الدبور – لا يكاد فلسطيني إلا وسمع جملة رايح مالطا، سواء عاش فترة العشرينات إلى يومنا هذا، فما سر هذه الجملة، طبعا يقولها الفلسطيني عندما يسأل أين ذاهب وهو معروف عنه لا يذهب اي مكان فيرفع صوته ويقول رايح مالطا.

لم يكن يعلم الفلسطيني ما هي مالطا، وظن الأطفال أن مالطا مكان بعيد موحش، أو مركز للوحوش أو الرزقة، فلم يشرح الأب ما هي مالطا؟ فكان كل شخص يضع التصور الذي يحب عن مالطا، إما تصور جميل أو مرعب.

اليوم بات الكل يعلم ما هي مالطا وأين تقع، حيث أعلن وزير خارجية مالطا كارميلو أبيلا ، رفض بلاده التام لاعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.