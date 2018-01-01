الدبور – ماغي فرح التي توقعت أشياء كثيرة ومنها ما تحقق وينتظرها الجميع كل عام لسماع ما تتوقعه من أحداث سواء على صعيد الحب أو الحرب أو المال، نشرت توقعاتها منذ فترة عن العام الجديد ٢٠١٨ وقالت الكثير من الأمور منها حروب ومنها موت زعماء وإختفاء دول وتقسيم دول.

ولكنها سرعان ما تراحعت وغيرت توقعاتها بخصوص ما سيحصل في السعودية بعد مشاهدتها لفيديو غير كل توقعاتها.

فبعد هذا الفيديو توقعت #ماغي_فرح نهاية مؤلمة جدا للأمير محمد بن سلمان الحاكم الفعلي للسعودي الآن، وقالت غيرت توقعاتي بناء على هذا الفيديو المؤلم جدا. والذي يقول به المؤلف لبن سلمان إصعد، ولم يحدد إلى أين يصعد ومن الذي سيصعد الجسد أم الروح، على العموم الله يستر بس واضح إنه راح يصعد بس بطريقة جدا مؤلمة.

شاهد الفيديو، للكبار فقط ولأصحاب القلوب القوية: