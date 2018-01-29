الدبور- بعد الإفراج عن الوليد بن طلال وعودته لممارسة أعملاه، والإفراج عن الشيخ وليد آل إبراهيم، أعلنت مجموعة قنوات MBC عن عودة أحلام أيضا ويا قناة ما دخلتك نوال الكويتية.

ليس حبا في أحلام، ولا قوة أحلام هي من أعادتها إلى برنامج ذا فيوس بموسمه الرابع، بل كرها بنوال الكويتية، وإذا أردت أن تفهم كيف الإعلام يعمل في الخليج تابع السياسة والتصريحات، فحتى الإعلام الترفيهي يعمل ضمن أجندة الحاكم وحاشية الحاكم وجو السياسة.

الأجواء الآن متوترة مع دولة الكويت وموقفها الثابت من قضية حصار قطر، وعدم موافقتها لتكون دولة ما يسمى “ريتويت” أي إعادة التغريد فقط كما هو الحال مع البحرين، فيتم معاقبة كل ما هو كويتي حتى لو أن بينه وبين السياسة بحور ومحيطات.

تماما كما حصل مع معاقبة الشعب القطري كله، بل تعدى الموضوع بمنع أي مطرب عربي يغني في قطر من المشاركة في أي حفل في دول الحصار أو الظهور في قنوات فضائية تقع في ملكية دول الحصار.

فقد أعلنت مجموعة قنوات MBC عن عودة الموسم الرابع من برنامج The Voice، بفريقه الأساسي المكون من أحلام وإليسا ومحمد حماقي وعاصي الحلاني، وذلك بعد استبعاد المطربة نوال الكويتية.

وجاء ذلك رغم الإعلان عن استبعاد أحلام من الموسم الرابع، وانضمام المطربة نوال الكويتية إلى فريق البرنامج، عقب شائعات تناولت اعتذار الأولى عن المشاركة في الأوبريت الإماراتي “قولوا لقطر”.

وتأجل تصوير البرنامج عدة مرات بسبب ارتباك القناة في أزمة أحلام، مما اضطر المجموعة لعرض برنامج The Voice Kids بدلاً منه لحين حل الأزمة.