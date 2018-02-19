الدبور – لم يعد خفيا على احد وجود حملة منظمة وقوية ضد الإسلام من بعض الدول الإسلامية وخصوصا دول حصار قطر بالذات، فهذه الدول تتناغم فيما بينها في الحملات وتكون واحدة وفي نفس الوقت، وبل يتبادلون الضيوف المتخصصون بمحاربة الإسلام أو التشكيك في بعض أحاكم الإسلام.

فلا تستطيع السعودية مثلا مهاجمة الدين صراحة، ولكنها تستطيع إستخدام الدين كما تريد، كما فعلت في فترة تجنيد الشباب للجهاد في أفغانستان لحاجة أمريكا القضاء على الإتحاد السوفيتي وقتها.

وقد بات من الواضح أن مخططات الإمارات لـ”عَلْمَنَة” الدول العربية دخلت حيّز التنفيذ، وهو ما بدا ظاهراً في دول عدّة وخاصة في مصر و السعودية، وتمثل ذلك في حرب علنية شعواء على الأذان والمساجد والمظاهر الإسلامية المعروفة، والدعوة إلى ما يسمى بـ”الإسلام المعتدل” ومحاربة الإسلاميين بمزاعم مكافحة “التشدد والتطرف” وتجديد الخطاب الديني.

ففي مقابلة على قناة “بي بي أس” (PBS) الأميركية، قال السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة إن “الخلاف مع قطر ليس دبلوماسيا بقدر ما هو خلاف فلسفي حول رؤية الإمارات والسعودية ومصر والأردن والبحرين لمستقبل الشرق الأوسط”.

وأضاف العتيبة أن ما تريده الإمارات والسعودية والأردن ومصر والبحرين للشرق الأوسط بعد عشر سنوات هو حكومات علمانية مستقرة.

وتقود الإمارات قاطرة التغريب الثقافي والديني والحضاري في بلادها، حتى أصبحت الثانية عالمياً في الدعارة بعد تايلاند، ومرتعاً لتجارة المخدرات والسلاح وغسيل الأموال، وسجونها تعج بالإسلاميين والإصلاحيين في الوقت الذي تحتضن فيه الهارب محمد دحلان وخليفة حفتر وعائلة بشار الأسد وأحمد علي عبد الله صالح.

ومؤخراً، كشف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في زيارته القصيرة إلى الإمارات عن نموذج لما سيكون عليه أول معبد هندوسي في أبو ظبي، ووصفه بأنه “شهادة على التسامح”.

وتصدر الإمارات نموذجها القبيح إلى مصر عبر دعم نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأموال، وإلى السعودية عبر العلاقة الثنائية بين ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وولي العهد السعودي والحاكم الفعلي محمد بن سلمان، والتي يراها مراقبون بأنها تحكم وسيطرة على القرار أكثر من أن أنها علاقات ثنائية وأخوية وغيرها.

وعلى صعيد مصر، تكررت مطالبات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتجديد الخطاب الديني والتي تعتبر إنقلاب ديني بعد أن قام بانقلاب عسكري على أول تجربة حرية في مصر، ودعا لثورة دينية للتخلص من أفكار ونصوص تم تقديسها على مدى قرون وباتت مصدر قلق للعالم كله.

وقال حينها إنه “ليس معقولا أن يكون الفكر الذي نقدسه على مئات السنين يدفع الأمة بكاملها للقلق والخطر والقتل والتدمير في الدنيا كلها”.

وقد أثار خطاب السيسي آنذاك انتقادات واسعة من علماء ومفكرين.

ومنذ ذلك الحين, انخرط إعلاميون موالون للسلطة وبعض رموز التيار العلماني بمصر في ما وصفه البعض بأنه محاولة لهدم الثوابت الدينية عند الأغلبية الساحقة من المصريين بحجة محاربة ما يوصف بالتطرف والإرهاب.

وشهدت الأشهر الأخيرة، حالاتٍ، لسعها الدبور، لهجوم من إعلامي وفنانة مصرية على الاذان والمؤذنين في المساجد، ولكن الأدهى من ذلك إن الهجوم لم يُقابل بمحاسبة قضائية أو شرعية بل بترحيب من الأوقاف والدوائر المختصة .

والحالة الأولى، تمثلت في الهجوم الشديد الذي شنته الفنانة المصرية شيرين رضا حين وصفت الأذان بـ”الجعير” ويسبب فزعة للأطفال وعبّرت عن خشيتها من سماع الأجانب لأصوات “الجعير” بالإشارة للإذان .

واعتبر رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف المصرية جابر طايع، أن تصريحات الفنانة المصرية شيرين رضا، بوصفها أصوات بعض المؤذنين بـ”الجعير”، نابع عن غيرة زائدة على الإسلام.

وفي الحالة الثانية وعلى خطى الممثلة المصرية في تطاول على الدين والإسلام، خرج محمد الغيطي الإعلامي المصري المحسوب على نظام السيسي ليهاجم المساجد بشل كلي ويصفها بأنه مصدر “ضوضاء بشعة”، ما أثار غضبا واسعا بالشارع المصري.

وقال إن “هناك أصواتًا بشعة تزعج المواطنين أثناء أداء الصلاة”.

وتابع هجومه : “في أصوات في مساجد ما أنزل الله بها من سلطان، عبارة عن ضوضاء، بشعة بشاعة السنين”.

أما على صعيد المملكة العربية السعودية، فقد أكد ولي العهد السعودي والحاكم الفعلي محمد بن سلمان أن بلاده بدأت “تعود” إلى “الإسلام المنفتح على العالم”، متوعدا أصحاب الأفكار المتطرفة بالتدمير الفوري، كما اعتبر أن هذه المواجهة لا تشكل تحديا.

وقال حينها:”بكل صراحة لن نضيع ثلاثين سنة من حياتنا في التعامل مع أي أفكار متطرفة، سوف ندمرهم اليوم وفورا”.

وبدأت وعود ابن سلمان تترجم على أرض الواقع، حيث شن حملة اعتقالات واسعة استهدفت 70 شخصاً من الدعاة والإسلاميين في المملكة، وإطلاق حملات إعلامية موحدة ومنسقة، كالتي تشهدها مصر، بتخصيص قنوات التلفزة السعودية برامج لساعات طويلة لتسليط الضوء على مخطط ابن سلمان حول الاسلام المعتدل وخروج منظرين ومطبلين له من كتاب ودعاة وسياسيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي باعتباره الذي سيقود السعودية لتغيير حقيقي نحو التقدم .

ومن ضحايا حملة الاعتقالات الداعية سلمان العودة يعتبر أحد رموز الوسطية الإسلامية وأكثر علماء الدين السعوديين جرأة، والداعية عوض القرني بتهمة ارتباطه بجماعة الإخوان المسلمين، والداعية علي العمري، والداعية محمد الشريف، وأشهر قراء السعودية الشيخ الإمام إدريس أبكر، ومنعت من السفر الداعية محمد العريفي وعائض القرني.

وعبر وسائل الإعلام، تعمل قناة “العربية” على تشويه صورة الإسلام ودعاته عبر تناول فتاوي كالتي أطلقها الشيخ عبد الله المطلق عضو هيئة كبار العلماء بعدم إلزام النساء بارتداء العباءة، وبث تقارير تربط الإسلاميين بالإرهاب والتشدد وحلقات تلفزيونية تشيطن حلقات القرآن الكريم والمساجد.

واعتبر الكاتب السعودي أحمد بن راشد بن سعيد أن قناة العربية “قناة موتورة معادية للإسلام ولقيم المجتمع السعودي”.

وأثار كاتب صحفي سعودي استضافته قناة “أم بي سي” السعودية, جدلاً واسعاً، عندما تحدث عن أن الأذان بات مرعبا ويثير الفزع في السعودية.

على قناة MBC #السعودية : الأذان مرعب ويثير الفزع في السعودية ويفترض تقليص المساجد ولدينا في كل حي مسجد ضرار. pic.twitter.com/Au3e1dUbDo — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) February 18, 2018

القناة السعودية استضافت الكاتب الصحفي للحديث عن ما أسمته فتوى للراحل “ابن عثيمين”، تمنع رفع الصلاة بمكبرات الصوت على المنارة، لما فيه من أذية للمساجد وأهل البيوت, حسب تسجيل صوتي تداوله النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الكاتب السعودي إن تيار الصحوة بالسعودية استفرد بالناس حتى يأتي بأجندته الخاصة المتمثلة بـ”التشدد والخوف والتخويف”, مضيفا ” إن صوت الاذان يزعج المصلين والاطفال بشكل مرعب يثير الفزع في هذا البلد “.!

ولم يصل الأمر إلى هنا فحسب، بل اجتاحت الموسيقى والحفلات الغنائية والمسارح المدن السعودية بأوامر من “هيئة الترفيه” وترحيب من “كبار العلماء” حتى أصبحت المملكة كما لم يألفها السعوديون والعرب والعالم .