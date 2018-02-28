الدبور – زواج كاظم الساهر أو زواج القيصر أكثر كلمات بحثا خلال اليوم الماضي، وتعدت البحث عن أي مسألة أخرى ومنها مجازر الغوطة وحتى ما يشغل المواطن العادي يوميا وهو إرتفاع الأسعار.

فقد نشرت بعض المواقع خبر زواج القيصر أخيرا بعد ١٨ سنة من العزوبية بعد طلاقها من زوجته الأولى التي قال عن زواجه انه كان زواجا تقليديا وكان طفل عندما تزوجها.

وقالت المصادر أن الفتاة التي خطبها هي تونسية تدعى سارة، ولم يتم التأكد من الخبر من المصدر نفسه وهو كاظم الساهر.

حيث لم ينفي ولم يؤكد الخبر وخصوصا أن خبرا مثل هذا تكرر كثيرا طوال حياته الفنية.

الذي جنن الدبور لماذا حياة كاظم الشخصية تهم الناس أكثر من حياة ملايين البشر، وإن تزوج كل يوم أو طلق كل ساعة.. الدبور الحقود يتسائل…