الدبور – شمس الكويتية وبعد تصريحاتها المثيرة التي لا تتوقف، وبعد أن صرحت منذ فترة أنها جمدت بويضاتها ولا يوجد شيئ اسمه حلال وحرام، وبعد أن هاجمت العرب ومدحت الغرب وتغنت بحضارته، وايضا بعد تنازلها عن الجنسية الكويتية بتصريحات مثيرة.

الآن تصرح إنها ذاهبة إلى جهنم لا محالة، وتستهزأ بنار جهنم حيث قالت عبر حسابها على Instagram الذي صدم الدبور وجعله يلسع نفسه: “أن هناك أشخاص إذا شاهدتهم في جهنم ستذهب للتتعذب في مكان آخر.”

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مما أثار صدمة متابعيها وقالوا لها يعني ضامنة نفسك رايحة النار خلاص.

وقال معلق آخر على تويتر يعني رايحة جهنم رايحة عادي عندك المهم ما تكوني بجانب بعض الأشخاص.

وكانت شمس الكويتية قد أغلقت خاصية التعليق على المنشور حتى لا تسمع ما يزعجها من تعليقات متابعيها، الامر الذي يبين إنها قاصدة إثارت الناس بدون أن تسمع ردودهم عليها.

وأشتهرت شمس بتصريحات مثيرة في كل لقاء تقوم به، وايضا بطريقة لبس وحركات لم يعتاد عليها المجتمع الكويتي المحافظ.