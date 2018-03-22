مكتب المحامي المشني إستطاع ربح قضية تعويض جديدة لصالح مواطن مصري من أبناء الجالية العربية بقيمة ٢٥٠ ألف دولار نتيجة تعرضه لحادث مروري، وإستطاع المحامي سامي المشني من كسب القضية التي رفعها ضد شركة التأمين و الحصول على مبلغ تعويض لموكله يقدر ب ٢٥٠ ألف دولار، علما أن الموكل لم يحصل معه أي أضرار كبيرة ولا جروح.

يذكر أن مكتب المشني يعمل في قضايا التعويض الناتجة عن الحوادث سواء المرورية أو في العمل، ويساعد أبناء الجالية العربية في الحصول على حقوق يظنون أنهم لا يقدرون عليها أو لا تحق لهم.

ويعمل في المكتب نخبة من المحاميين المختصين بخبرة تمتد لسنوات، ويقع المكتب في وسط المدينة العربية أناهيم في جنوب كالفورنيا.

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