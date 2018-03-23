وأشارت الصحيفة أنه إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وبريطانيا وقبرص واليونان، تشارك إسرائيل والإمارات في المناورات، لافتة إلى أنها “ليست المرة الأولى التي تشارك فيها الإمارات في المناورات إلى جانب إسرائيل باليونان”.

ولا تستبعد أن تشارك الإمارات بقصف غزة في أي حرب قادمة على القطاع، الإمارات وإسرائيل ترى في وجود حماس خطر على السلم الدولي والسلام في المنطقة بشكل خاص ويجب التخلص منهم بأي طريقة.

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