الدبور – في واقعة مهينة ومسيئة لبلادها ومقللة لإنجازات أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ومن سبقه من الأمراء، زعمت الإعلامية الكويتنية عايشة الرشيد بأن إنجازات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لم يستطع أمراء الكويت إنجازه في 30 عاما.

وقالت “الرشيد” المغرمة في نظام “السيسي” خلال لقائها مع برنامج “على مسؤوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد” للتعليق على الانتخابات الرئاسية: “أنا جئت لمصر كنوع من الوفاء واستكمال المسيرة لأنه من لم ير مصر منذ 30 يونيو،حزيران 2013 فقد تم بناء وطن من جديد”.

وأضافت: “نحن كدولة الكويت دولة ثرية وإماكنياتها كبيرة، إلا أن ما أنجزه الرئيس عبد الفتاح السيسي في أربع سنوات لم تنجزه الكويت في 30 عام”، مؤكدة بأن هذه المقارنة واضحة.

وتابعت متحدثة باسم جميع الكويتيين: “إحنا في الكويت شايفين هذ الشيء”.

من جانيهم شن مغردون كويتيون هجوما عنيفا على الإعلامية الكويتية عايشة الرشيد، مستنكرين تقليلها من إنجازات امير الكويت صباح الاحمد الصباح، مؤكدين بأن انجازات أمير الكويت واضحة للعيان، في حين عرض بعض الكويتيين بقاء “الرشيد” في مصر مؤكدين بأن الكويت لا حاجة لها بها.

الكويتية عايشة الرشيد: ما بناه السيسي في 4 سنوات لم تبنيها ##الكويت الثرية في 30 عاماًً ! pic.twitter.com/kuZSSQ7dN3 — المجلس (@Almajlliss) March 28, 2018

هذي موصاحيه الكويت تاج راسج العفن والمفروض اي احد يغمز ويلمز على الكويت يتحاسب مصخوها ترا 🤨 — الحمدلله (@norah_kuw) March 28, 2018