الدبور – سعود القحطاني مستشار الدب الداشر ابن سلمان، لا تفارقه الحقارة أبدا، تشعر وكأنها جزء من جيناته التركيبية، ومشكلة قطر واي شيء من طرف قطر يزعجه حتى في قمة الخمه العربية قمة الصواريخ البلاستيكية في الظهران.

فمع أن أمير قطر لم يحضر قمة عربية لا تناقش قضايا عربية، إلا أن ممثل قطر في القمة إستفز ابن سلمان وبالتالي ينتقل الإستفزاز تلقائيا إلى مستشاره القحطاني الذي غرد فورا ليشتم ممثل قطر بطريقة سوقية لا تليق بأطفال شوارع في حارات قديمة فما بالك بمن تسمي نفسها دول مستقلة ولها ملك وولي عهد وصندوق خاص للجزية.

و سعود القحطاني قد تناسى القيم العربية الشريفة في إكرام الضيف مهما كان هذا الضيف حتى لو كان عدوه الأساسي مثل قطر، فنشر عددا من الصور لممثل قطر خلال القمة محاولا إظهارة منفردا ليوحي لمتابعيه بأن المندوب القطري منبوذ في القمة.

وقال “القحطاني” في تدوينات له عبر حسابه بموقع “تويتر” لسعها الدبور: ” ممثل الشق_الشرقي ل #جزيرة_سلوى (قطر سابقًا) في القمة العربية منبوذًا لوحده في أقصى يمين الصورة. كل الحضور رؤساء دول ووزراء ورؤساء وفود يتبادلون الكلام الودي ومشاعرهم الأخوية إلا هو، يُكلم نفسه، وبين عينيه أيدي #تنظيم_الحمدين الملطخة بدماء الشعوب. #يادليم_قل_له_هلا”.

وأضاف في تدوينة أخرى:” صور أخرى للتاريخ. لرئيس وفد #جزيرة_سلوى”.

مبعوث الدبابير للقمة قال لمندوب قطر الله يسامحك لو أحضرت معك إيفانكا لأشغلتهم عنك ولربما لكانت قمة نهاية حصار قطر وغزة إيفانكا المباركة.

وقد استنكرت الإعلامية الجزائرية والمذيعة بقناة “بي إن سبورتس” القطرية آنيا الأفندي تخلي المستشار في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني عن كل معاني الشرف والقيم العربية ومحاولته إظهار ممثل قطر في القمة الخليجية سيف البوعينين وكأنه “منبوذ” .