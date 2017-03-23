أكد وزير الخارجية السعودي «عادل الجبير»، عزم بلاده شطب الديون المترتبة على العراق للمملكة، وفتح خط جوي بين البلدين.

وتأتي هذه الخطوة في ظل حرب ضروس تقودها السعودية ضد إيران ومخططاتها التوسعية باعتبار ان العراق يقف سدا منيعاً في وجه الفرس حيث يسطرون على مفاصل كل الدولة العراقية والجيش الذي تحول إلى ميليشيات شيعية إرهابية ومتطرفة.

وتأتي هذه الخطور استكمالا للسياسات الحكيمة التي تتبعها السعودية منذ تأسيسها والتي تجني ثمارها لاحقا.

فقد مولت ودعمت الجهاديين في حربهم على الكفار أيام الإتحاد السوفيتي المقبور وسرعان ما انقلبوا عليها ودعمت الغزو الأمريكي للعراق والتخلص من صدام حسين الذي أذاق الفرس مرارة الهزيمة.

وعالجت وأوت علي عبدالله صالح لكنه سرعان ما تحالف مع الحوثيين ضدها.