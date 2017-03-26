اسهل طريقة للوصول إلى النجومية والمال هو أن تطرح نفسك فلكيا تعلم الغيب فلن تجد من يحاسبك بل ستتسابق نحوك الفضائيات مع بدء موسم التنبؤات قبل بداية العام الجديد.

من المحترفين النصب والأونطة مصري يسمي نفسه فلكي ويدعى أحمد شاهين.

وفي الصورة طحشة من تنبؤاته التي لم تصدق واحد منها..

تنبأ باغتيال محمد مرسي وانضمام أبو الفتوح وتور لمجلس رئاسي يقوده عمرو موسى.

تنبأ بأن مبارك سيموت على يد حراسه وتنبأ بأن العريان والبلتاجي وبديع سيهربون خارج مصر.

وتنبأ ان سوزان مبارك ستتعرض لمحاولة اغتيال

وتنبأن بأن بشار الأسد سينتهي مثل نهاية القذافي

وتنبأ بأن حماس ستحتل سيناء.