تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وهو يقود طائرة مروحية فوق مرتفعات جبلية.

وأظهر الفيديو الشيخ محمد وهو يقود المروحية ويتنقل بها متفقدًا عدة مناطق بالإمارات، فيما تم تداول المقطع بكثافة عبر “تويتر”، وحقق مشاهدات كبيرة، وعبّر المغردون عن إعجابهم بقائدهم، وحرصه على تفقد أوضاعهم.

وتفقد أحوال الرعية من مرتفعات عالية تعتبر آخر ابتكارات ابناء زايد..

فقد شاهد بن زايد المواخير والملاهي الليلية التي تملأ بلاده وتأكد من تمتع العاهرات الروسيات وغيرهن بالأمن والأمان

وشاهد ابن زايد جموع الهنود والشرق آسيويين الذين يحتلون بلاده.

وشاهد آلاف المرتزقة من جيوش كولومبيا والسودان كقوات مرتزقة في صفوف قوات بلاده.

وشاهد أكثر من مئة مواطن إماراتي يقبعون في السجون بسبب مطالباتهم بالإصلاح.

وشاهد سجن الرزين في أبوظبي الذي ينافس سجن غوانتنامو..