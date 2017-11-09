الدبور – عبد العزيز آل سعود هو مؤسس المملكة العربية السعودية على أنقاض فلسطين، في مثل هذا اليوم توفى مؤسس المملكة السعودية، الذي وقع بحافره على وثيقة التنازل عن كامل فلسطين للكيان الصهيوني مقابل حماية بريطانيا له والموافقة على تسلمه العرش، واليوم يتنازل أحفد احفاده وهو محمد بن سلمان عن ما تبقى من فلسطين وعن اليمن وسوريا مقابل حماية الكيان الصهويني الذي أسسه جده الأول.

الزمن يتكرر و “إسرائيل” ترد دين جده المؤسس الى أحد أحفاده وتتعهد بحمايته ولكن ليس بدون مقابل كما فعل جده . وتنازل عن تنازل بفرق، وزمن عن زمن بفرق.

مراسل الدبور الشقي لشؤون التنازل بحث واعاد نشر الوثيقة المشهورة التي نشرها حزب سعودي معارض في السبعينات.