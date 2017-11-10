الدبور – ماكرون الرئيس الفرنسي إنتبه على الرز السعودي متأخر جدا، ففي لقاء جمعه مع بن سلمان بإعتباره الملك الفعلي حتى يتم التخلص من كل الشوائب، طلب الرئيس الفرنسي مساعدة مالية بقيمة ١٠٠ مليون دولار فقط لدعم القوة العسكرية المشتركة بين الدول الخمس في منطقة الساحل الإفريقي.

وزيارة السعودية لم تكن مدرجة على جدول أعمال ماكرون بل تقررت في نفس اليوم أثناء وجود الرئيس الفرنسي في الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في افتتاح متحف اللوفر أبوظبي.

زوجته قالت له صرنا جايين لنذهب ونشاهد الرز السعودي عن قرب، واستشهدت بالسيسي الذي حصل على مليارات وشوالات من المساعدات.

وقال بن سلمان للرئيس الفرنسي أعطني يومين حتى أراجع قائمة الأمراء والأثرياء حتى أسجن أمير او ثلاثة وأصادر أموالهم لان الرز شحيح هالأيام وقال له “الله يسامحك كان جيت من يومين”

يذكر أن زوجة الرئيس الفرنسي عملته نكد في الطائرة في طريق العودة لانه لا يملك القدرة على إقناع بن سلمان ب ١٠٠ مليون دولار بينما حصل ترامب على أكثر من ٦٠٠ مليار دولار. الناس حظوظ.