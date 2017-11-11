الدبور – ماذا تريد السعودية من لبنان أو من حزب الله بالذات؟ مراسل الدبور لشؤون المؤامرات العربية قال أن السعودية تريد تطبيق ما فعلته مع حركة حماس في غزة على حزب الله.

يعتقد حلف الشيطان السعودي الإماراتي أنه بإمكانه فعل ما فعله مع حماس في غزة مع حزب الله اللبناني، فكما عزلوا وحاصروا غزة حتى أجبروا حماس على ان تتنازل عن إدارته يظنون الأمر نفسه سينجح في لبنان عبر اقصاء السنة وترك لبنان لحزب الله ومن ثم فرض عقوبات على الحزب ولبنان والضغط على الدول لوصمه بالإرهاب حتى ينهك الحزب بأزمات سياسية واقتصادية واضطرابات شعبية مخطط لها .

وكان حسن نصر الله قال في خطابه منذ يومين أن السعودية قد أعلنت الحرب على لبنان وحزب الله، واتهم السعودية بتحريض الدول العربية، وخاصة الخليجية، على اتخاذ إجراءات تصعيدية ضد لبنان.

وصرح بأن “بقاء الحريري قيد الإقامة الجبرية في السعودية نرفضه ولا يجب أن يسكت عنه أي لبناني أو عربي أو إنسان حر، ونطالب بضرورة عودة الحريري إلى لبنان”.

وفي حين قال المحللون إنَّ نشوب حربٍ يُعَد أمراً مستبعداً –لأنَّ السعودية ليست قادرةً على شن حرب وإسرائيل لا ترغب فيها الآن– بالتالي ستسعى السعودية لخطة عزل السنة وإضعافهم بحجز الحريري عندها وضرب السنة بشكل عام وبالتالي سيطرة حزب الله على لبنان بشكل أكبر مما يسهل على السعودية حصار لبنان ووضع حزب الله معاونة ترامب على قائمة الإرهاب بالتالي سيزداد الضغط الشعبي على الحزب حتى يستسلم الحزب لشروط الدول.