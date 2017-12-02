الدبور – الشيخ عبد الرحمن بن حمد وهو الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام قال في ندوة أنه ليس منهجنا ولا أخلاقنا إدارة الإعلام القطري بأدوات كالذباب الإلكتروني.

وقال تعودنا على أسلوب الشتائم والكلام غير المنطقي، بالعكس إذا يوم فتحت ولم أرى شتائم أقلق على الذباب الإلكتروني رما أصابهم شيئ، وذكر حادثة اليهودي الذي كان يسيئ للرسول عليه الصلاة والسلام، عندما توقف سأل عنه الرسول، وقال من هذا المبدا.

الشيخ عبد الرحمن قصف جبهة الذباب الإلكتروني بصاوريخ المنطق والهدوء، ونتوقع أن يزيد عدد الذباب هاليومين حسب مراسل الدبور لشؤون الذباب وقذاراتهم.