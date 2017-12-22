الدبور – أردوغان يجب أن يتراجع عن قراره، ولكن أي قرار؟

يبدو أن بن زايد ندم أشد ندم على التغريدة التي أعاد نشرها على حسابه بدون تفكير ولا حتى قراءة، فقد وجد تغريدة تسيئ لتركيا ولم ينتبه إليها فأعاد نشرها بدون وعي، ليفتح على نفسه بابا لن يغلق أبدا.

فقد غرد أردوغان ورد عليه بحقائق لم يعلم كيف يرد عليها، ولم يكتفي بهذا فقرر بالأمس ضربه ضربة قاضية تجعله يذكر اسم فخر الدين باشا في كل مراسلاته الى سفارته في أنقره.

فقد أعادت بلدية أنقرة تسمية الشارع الذي تقع فيه السفارة الإماراتية بالعاصمة التركية لتطلق عليه اسم “فخر الدين باشا”، وهو آخر الأمراء العثمانيين على المدينة المنورة والذي اشتهر بالدفاع عنها حينما حاصرتها قوات البدو.

وقال صحفيون أتراك إن تغيير اسم الشارع إلى الأمير العثماني فخر الدين باشا يأتي بعد أيام من الأزمة التي أحدثها وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد، حيث أعاد نشر تغريدة مسيئة للأمير فخر الدين والرئيس رجب طيب أردوغان.

ومنذ أيام أعرب أردوغان عن استنكاره الشديد للتغريدة المُسيئة للعثمانيين والأتراك، وقال في كلمة خلال اجتماعه مع المخاتير الأتراك بأنقرة، مخاطباً ناشر التغريدة: “حين كان جدنا فخر الدين باشا يدافع عن المدينة المنورة، أين كان جدك أنت أيها البائس الذي يقذفنا بالبهتان؟”.

وأضاف: “نحن نعلم مع من يتعامل هؤلاء الذين يتطاولون على تاريخنا وعلى شخص فخر الدين باشا، وسنكشف ذلك في الوقت المناسب”.

بلدية أنقرة غيرت اسم الشارع الذي توجد فيه السفارة الإماراتية إلى"شارع فخر الدين باشا"

ستكون مراسلات السفارة جميعهاعليها أسم فخر الدين باشا😂 — الأعلامي (@HAWARYEG) December 22, 2017