الدبور – لم يمض وقت طويل على الضجة التي احدثتها علا الفارس بفيديو يتحدى من طردها من عملها وقالت له بعبارة او بأخرى طز فيكم، لأن القدس أغلى، الفيديو الذي بثته بصوتها تقول لضميرها إصحى وقول مهما كانت الخسارة لأن القدس أغلى من الكل .

ولكن يبدو أن قناة MBC هي الأغلى عند علا الفارس، فقد عادت لقناة بعد توضيحات وإعتذارات عن الإعتذارات، وشرحت إنها لم تكن تقصد السعودية التي تكن لها كل الإحترام صغيرها قبل كبيرها، وتقصد هنا بن سلمان.

وقالت إنها قصدت بكلمة بعد ما زارنا، ترامبـ وشرحت وقالت ألم يزر حائط المبكى وهو حائط البراق، لإأنا كنت بقصده، وبعدين هناك ٥٥ دولة حضرت القمة الإسلامية الأمريكية لماذا ظننتم أني أتكلم على السعودية بالذات.

ومع كل هذا الشرح والإعتذار مازال الذباب الإلكتروني يهاجم علا الفارس، وقال أحدهم أليس في السعودية من يستطيع القيام مكانها؟ هل يوجد مذيعة سعودية في التلفزيون الأردني، مراسل الدبور رد بتغريدة، والله إذا عندكم مذيعة سعودية وطاقم سعودي يقبل بالعمل في التلفزيون الأردني، روحوا إستلموه كله.

وقد نشرت الفارس على حسابها على إنستغرام، الجمعة 22 ديسمبر/كانون الأول 2017، فيديو أسماه البعض “فيديو مقاهرة” لها أثناء دخولها لاستوديو برنامج “MBC في إسبوع” وتقديمها الحلقة، وعلقت عليه بالقول: “مساء الخير.. لا أكثر ولا أقل”.

ولم يبق إلا أن تقول موتوا بغيظكم، بكلمتين رجعت على القناة غصبن عنكم.

١-امريكيه تستفز موظف مايعرف إنجليزي يتوقف وتحقيق

٢-اردنيه اعلاميه تغلط ع البلد حكومه وشعب تتوقف أسبوع وترجع للعمل

"سلم لي ع كرامة المواطن" #MBC_ترجع_علا_فارس_يوم_البيعه — ☪ قَسْوَرَةٍ (@jokanan13) December 22, 2017

وكانت علا الفارس قد نشرت فيديو تتحدى فيه القناة والذباب الإلكتروني وتقل لهم طز فيكم القدس أغلى من الكل: