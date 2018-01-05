وينك يا محمد بن سلمان عن “فيراري” مشاعل في لندن

الدبور – وينك يا محمد بن سلمان؟ سؤال يتردد وسط الشعب السعودي المقهور والمغلوب على أمره وهو يشاهد سيارة الأميرة مشاعل آل سعود في شوارع لندن تتجول بها وسط أغنى الأيحاء والفنادق في مدينة الضباب لندن.
فقد تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا أثار جدلا، لأميرة سعودية قالوا إنها مشاعل آل سعود وهي تتجول في شوارع أوروبا بسيارة “فيراري” فارهة يتخطى سعرها 9 ملايين ريال.
وصب السعوديون (الذين لم يفيقوا بعد من الضرائب التي فرضها عليهم “ابن سلمان” وارتفاع الأسعار) غضبهم في التعليقات على المقطع المتداول.
الأميرة مشاعل في جولة بأوروبا بسيارتها (فيراري) – سعرها حوالي 9 مليون ريال🌚
.
ويقولون العلاوة السنوية للموظف المسكين ترهق الميزانية!! pic.twitter.com/McKRPVZlhr
— تركي الشلهوب🤐 (@TurkiShalhoub) January 5, 2018
واستنكر النشطاء سيطرة حفنة من أسرة آل سعود على مقدرات البلاد وثرواتها، في نفس الوقت الذي يعاني فيه السعوديين من الفقر والبطالة وغلاء المعيشة.
وكانت صحيفة واشنطن بوست الأميركية قد نشرت تقريرا لها يفيد بتزايد معدلات البطالة والفقر في السعودية، مشيرة إلى أن “ما بين مليونين وأربعة ملايين سعودي يعيشون على أقل من 530 دولارا شهريا” أي (17 دولارا يوميا)، وأن “الدولة تخفي الفقر بشكل جيد”.
وتستمر معاناة السعوديين والوافدين منذ العامين الماضيين بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وسياسة التقشف “غير المبررة” التي طالت كافة القطاعات الحيوية في البلاد، وهي إجراءات أدت إلى خفض العلاوات والإعانات الحكومية لقطاع واسع من المواطنين إضافة إلى تقليص الإنفاق وتسريح أعداد من الموظفين وفرض ضرائب ورسوم جديدة وغير مسبوقة طالت كافة سكان المملكة مواطنين ووافدين.
وتسعى المملكة لمعالجة جملة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المتأتية من تراجع أسعار النفط من خلال إجراءات تقشفية وفرض ضرائب ورسوم، والتخلي عن الدعم في عدد من القطاعات الإستراتيجية بينها رفع أسعار الكهرباء والوقود، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، ورفع أسعار المياه وغيرها.
قالو لواحد ديوث مطبل في مجرم اغتصب اختك بالغابة٬ غضب وراح مستعجل وبعد شوي رجع قال كلهم كم شجرة وتقولون غابة. واكثر التيوس اختلفوا على سعر السيارة وما قالو كلمة عن خيبتهم في مشاعل وسرقه العائلة المالكة للثروات الطائلة وهي سبب فقرهم 🤣🤣
— فارس (@Tyr056) January 5, 2018
سياتي الدباب الالكتروني المحشو بالعقيدة الجبرية ويقول لك : الله هو الذي رزقها.
— فرسان المهدي (@Ferssan10) January 5, 2018
تعليق واحد علي “وينك يا محمد بن سلمان عن “فيراري” مشاعل في لندن”
الفيديو قديم جدا
https://www.youtube.com/watch?v=zqoD0RYM91w