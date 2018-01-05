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وينك يا محمد بن سلمان عن “فيراري” مشاعل في لندن

الكاتب : وطن الدبور 5 يناير، 2018 تعليق واحد

الدبور – وينك يا محمد بن سلمان؟ سؤال يتردد وسط الشعب السعودي المقهور والمغلوب على أمره وهو يشاهد سيارة الأميرة في شوارع لندن تتجول بها وسط أغنى الأيحاء والفنادق في مدينة الضباب لندن.

فقد تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا أثار جدلا، لأميرة سعودية قالوا إنها وهي تتجول في شوارع أوروبا بسيارة “” فارهة يتخطى سعرها 9 ملايين ريال.

وصب السعوديون (الذين لم يفيقوا بعد من الضرائب التي فرضها عليهم “ابن سلمان” وارتفاع الأسعار) غضبهم في التعليقات على المقطع المتداول.

واستنكر النشطاء سيطرة حفنة من أسرة آل سعود على مقدرات البلاد وثرواتها، في نفس الوقت الذي يعاني فيه السعوديين من الفقر والبطالة وغلاء المعيشة.

وكانت صحيفة واشنطن بوست الأميركية قد نشرت تقريرا لها يفيد بتزايد معدلات والفقر في ، مشيرة إلى أن “ما بين مليونين وأربعة ملايين سعودي يعيشون على أقل من 530 دولارا شهريا” أي (17 دولارا يوميا)، وأن “الدولة تخفي الفقر بشكل جيد”.

وتستمر معاناة السعوديين والوافدين منذ العامين الماضيين بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وسياسة “غير المبررة” التي طالت كافة القطاعات الحيوية في البلاد، وهي إجراءات أدت إلى خفض العلاوات والإعانات الحكومية لقطاع واسع من المواطنين إضافة إلى وتسريح أعداد من الموظفين وفرض ورسوم جديدة وغير مسبوقة طالت كافة سكان المملكة مواطنين ووافدين.

وتسعى المملكة لمعالجة جملة والاجتماعية المتأتية من تراجع من خلال إجراءات تقشفية وفرض ضرائب ورسوم، والتخلي عن الدعم في عدد من القطاعات الإستراتيجية بينها رفع أسعار الكهرباء والوقود، وتطبيق ، ورفع أسعار المياه وغيرها.

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تعليقات الموقع :

تعليق واحد علي “وينك يا محمد بن سلمان عن “فيراري” مشاعل في لندن”

  1. يقول لست خليجيا:
    5 يناير، 2018 الساعة 5:57 م

    الفيديو قديم جدا
    https://www.youtube.com/watch?v=zqoD0RYM91w

    رد

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