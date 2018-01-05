وينك يا محمد بن سلمان عن “فيراري” مشاعل في لندن

الدبور – وينك يا محمد بن سلمان؟ سؤال يتردد وسط الشعب السعودي المقهور والمغلوب على أمره وهو يشاهد سيارة الأميرة مشاعل آل سعود في شوارع لندن تتجول بها وسط أغنى الأيحاء والفنادق في مدينة الضباب لندن.

فقد تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا أثار جدلا، لأميرة سعودية قالوا إنها مشاعل آل سعود وهي تتجول في شوارع أوروبا بسيارة “فيراري” فارهة يتخطى سعرها 9 ملايين ريال.

وصب السعوديون (الذين لم يفيقوا بعد من الضرائب التي فرضها عليهم “ابن سلمان” وارتفاع الأسعار) غضبهم في التعليقات على المقطع المتداول.

الأميرة مشاعل في جولة بأوروبا بسيارتها (فيراري) – سعرها حوالي 9 مليون ريال🌚

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ويقولون العلاوة السنوية للموظف المسكين ترهق الميزانية!! pic.twitter.com/McKRPVZlhr — تركي الشلهوب🤐 (@TurkiShalhoub) January 5, 2018

واستنكر النشطاء سيطرة حفنة من أسرة آل سعود على مقدرات البلاد وثرواتها، في نفس الوقت الذي يعاني فيه السعوديين من الفقر والبطالة وغلاء المعيشة.