نصره الحربي مع بن تزيون الاسرائيلي في السعودية

الدبور – منذ فترة ليست بالبعيدة خرج شيخ سعودي يشرح لنا بطريقة علمية لماذا السعودية تحرم قيادة المرأة للسيارة، ليثبت لنا أن العلم جاء ليثبت الفتوى الدينية بتحريم قيادة المراة للسيارة، لأن ولي الأمر في ذلك الوقت رأى ذلك بناء على تحالفات مع القسم الوهابي في البلاد.

قال الشيخ وقتها بطريقة “فسيولوجية” كما قالها عندما تجلس المرأة لتقود المركبة يختل توازن الحوض عندها وقد يؤدي إلى إختلال الهرمونات بالتالي تحرم من الإنجاب، وبالتالي نحرم نحن من إنجاب “فطاحل” أمثال هذا الشيخ وتضيع الأمه.

و اليوم يتكرر نفس السيناريو بطريقة مختلفة وبعد ما رأى ولي النعم أن المرأة لها الحق في القيادة وبالتالي صدرت الفتوى بتحليل القيادة ولا شيء فيها، خرج محمد بن سلمان في خطة لحلب المواطن بعد ما حلب الأمراء بعدة طرق منها رفع أسعار البنزين في بلد كل إنتاجه أساسا نفط.

وتكرر النفاق للحاكم حيث خرجت شاكيرا السعودية كما وصفها سعودي على تويتر لتبرر الحكمة من وراء رفع أسعار البنزين، وهي تقليل التحرش بالنساء في الشوارع.

فقد دخلت الإعلامية والممثلة السعودية، نصرة الحربي، على خط الساسة والمغردين المحسوبين على النظام الذين دأبوا في الأيام الفائتة على دعم النظام السعودي وتبرير قراراته المجحفة بحق المواطنين والتي كان آخرها رفع الدعم عن المشتقات البترولية وفرض ضريبة القيمة المضافة.

ودونت “الحربي” في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بـ”تويتر” أصابت الدبور بمقتل ما نصه “لما يكون سعر البنزين غالي راح يخف التحرش وملاحقة الفتيات وتعرض حياتنا للخطر كمان يخفف من الزحمة كمان يحسس الغني بالفقير لما يعدي عليه ايّام مايطلع الا للضرورة مستشفي او عمل او زيارة للاهل”

يشار إلى أن موجة غضب شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بعد إعلان تطبيق قرار رفع أسعار المشتقات البترولية، ودخضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ في المملكة، ما أدى لزيادة أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية بالسعودية.

وأثارت تغريدة الممثلة السعودية موجة من الغضب والاستياء بين السعوديين، الذين أمطروها بردود غاضبة وأخرى ساخرة من “سطحيتها” وتعمدها منافقة النظام.

الدبور إستطاع لسع بعض التغريدات المضحكة التي ردت على الحربي، ومنها من وصفها بشاكيرا السعودية:

مادري وش قصتك اي موضوع جديد دخلتي التحرش فيه اخر همنا التحررش ياشاكيرا السعووديه — زياد علي (@mrw7sh07) January 5, 2018

الناس تفكر في عيشتها وفي عيالها وبيتها وهي كل همها زحمة وتحرش ، عزيزتي اذا انتي كذا مفلوته وسامحة لهالشي يصير فهذي مشكلتك ، اتلمي واتستري . مشكلة لما الاشكال دي توصل لمكانة مو مستواها وعلى غير سنع — MR🕊 (@memvx__) January 5, 2018